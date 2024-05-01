bel.ru
ГлавноеВсе новости

Плановые работы

Выбрать дату
2024
Под Белгородом вновь будет громко: местных жителей просят не паниковать
20 марта, 10:16
В Белгородской области будет громко. Что произойдёт?
16 марта, 08:53
В Белгороде сегодня может быть очень громко. В чём причина?
13 марта, 14:05
Сегодня в Белгородской области будет громко
28 февраля, 09:22
2023
Власти предупредили жителей Белгородской области о плановых громких звуках
25 ноября 2023, 08:47
Не опять, а снова: в Белгороде отключили светофоры
В Центре организации дорожного движения белгородцев предупредили об отключении светофоров на трёх перекрёстках. Там проводятся ремонтные работы.
24 июля 2023, 08:29
В Белгородской области вновь будет громко, но по плану
Громко может быть в Новооскольском горокруге. Связано это с плановой работой российских военнослужащих, предупредил глава администрации Андрей Гриднев.
20 января 2023, 07:48

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика