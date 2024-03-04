Белгород и Старый Оскол оказались в «красноте» из-за ям на дороге

Гладков поручил оперативнее проводить ямочный ремонт в Белгородской области

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков обратил внимание на рост числа жалоб в Белгороде и Старом Осколе. Многие из них касались плохого качества дорог: муниципалитеты попали в красную зону.