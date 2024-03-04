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Гладков поручил оперативнее проводить ямочный ремонт в Белгородской области

Белгород и Старый Оскол оказались в «красноте» из-за ям на дороге

4 марта 2024, 06:44
Фото: 1MI

Гладков поручил оперативнее проводить ямочный ремонт в Белгородской области

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков обратил внимание на рост числа жалоб в Белгороде и Старом Осколе. Многие из них касались плохого качества дорог: муниципалитеты попали в красную зону.

Согласно отчёту по главным проблемам за неделю в регионе, больше всего жалоб поступило на ремонт дорог в Белгороде и Старом Осколе — 16 и 15 обращений соответственно.

«Я что хотел попросить: нам необходимо усилить контроль за проведением ямочного ремонта на приоритетных домах с высоким трафиком. В первую очередь речь идёт о городских округах, федеральных трассах. Там, где больше всего машин, ямочный ремонт нужно сделать в первую очередь. А Белгород и Старый Оскол у вас в „красноте“. Что скажете?» — обратился Вячеслав Гладков к министру дорог Сергею Евтушенко.

Последний отметил, что в плане на март ремонт порядка 20 тыс. кв. м. К горячей укладке асфальта приступят уже в середине марта.

В домах белгородцев трясутся стены от проезжающих мимо машин из-за плохой дороги
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#Белгородская область#Старый Оскол#Асфальт#Ремонт дорог#Дороги#Ямы#Муниципалитеты#Контроль#Ямочный ремонт#Жалобы#Белгород#Качество дорог#Красная зона#Городские округа#Артем Черненко#Губернатор Вячеслав Гладков
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