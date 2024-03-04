Белгород и Старый Оскол оказались в «красноте» из-за ям на дороге

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Согласно отчёту по главным проблемам за неделю в регионе, больше всего жалоб поступило на ремонт дорог в Белгороде и Старом Осколе — 16 и 15 обращений соответственно.
«Я что хотел попросить: нам необходимо усилить контроль за проведением ямочного ремонта на приоритетных домах с высоким трафиком. В первую очередь речь идёт о городских округах, федеральных трассах. Там, где больше всего машин, ямочный ремонт нужно сделать в первую очередь. А Белгород и Старый Оскол у вас в „красноте“. Что скажете?» — обратился Вячеслав Гладков к министру дорог Сергею Евтушенко.
Последний отметил, что в плане на март ремонт порядка 20 тыс. кв. м. К горячей укладке асфальта приступят уже в середине марта.