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Ремонт дорог

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Новая объездная и дублёры Сумской: каким должен стать Белгород по генплану
23 октября, 12:04
Два новых проезда появятся ну улице Славянской в Белгороде
20 октября, 12:58
В следующем году в Белгородской области планируют отремонтировать 23 автодороги
В Белгородской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В рамках инициативы власти сейчас планируют распределить бюджет на следующий год, средства пойдут на строительство и ремонт ещё 23 автодорог.
17 сентября, 07:24
В Белгороде отремонтируют дороги на 11 улицах
В утреннем обращении губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ходе проведения строительных и дорожных работ в Белгороде в летний период. Планируется отремонтировать 11 городских улиц.
19 июня, 07:29
В прошлом году на ремонт и строительство белгородских дорог выделили 18 млрд рублей
14 июня, 12:37
Белгород и Старый Оскол оказались в «красноте» из-за ям на дороге
4 марта, 06:44
Названы самые проблемные участки дорог в Белгороде
5 февраля, 14:35
Где в Белгородской области в 2024 году отремонтируют дороги?
В 2024 году капитальный ремонт дорог проведут в семи муниципалитетах. О том, в каких посёлках и на каких улицах стартуют работы, сообщили в региональном минтрансе.
11 января, 09:25
2023
В управлении капстроительства Белгорода сменился руководитель: прошлый уволился
21 ноября 2023, 13:28
Почему лебединские дорожники сравнивают свою работу с медицинской помощью
15 октября — день работников дорожного хозяйства.
13 октября 2023, 11:11
В Ровеньском районе Белгородской области отремонтируют дорогу до села Харьковского
Работы обойдутся в 82,6 млн рублей. В нормативное состояние планируется привести 9,5 км дороги, сообщили в пресс-службе правительства области.
29 августа 2023, 07:57
Мэрия Белгорода расторгла контракт по велодорожке и разместила такой же, но дороже
25 августа 2023, 08:59
Почти 14 млрд рублей потратят на дороги Белгородской области в 2024 году
О планах на грядущий год рассказал на оперативном совещании правительства 31 июля министр транспорта Сергей Евтушенко. Деньги выделят как на строительство новых, так и ремонт старых дорог.
31 июля 2023, 20:00
После ямочного ремонта фирмы «Белгороддорстрой» нашли недостатки
15 июня 2023, 13:00
Министр автомобильных дорог и транспорта рассказал о ремонте пр. Ватутина в Белгороде
19 мая 2023, 13:01
Пешеходные переходы вместо «народных троп» появятся на малой Богданке в Белгороде
19 апреля 2023, 08:47
Гладков высказался о браке при ямочном ремонте дорог в Белгородской области
10 апреля 2023, 08:14
Проблемную дорогу в Старом Осколе отремонтируют за 401 млн рублей
По данным регионального Минтранса, в прошлом году на автодорогу Старый Оскол — Долгая Поляна жители чаще всего жаловались.
24 февраля 2023, 04:48
Сколько дорог отремонтируют в 2023 году в Белгородской области
23 января 2023, 13:11
На 11 улицах Белгорода стартовал аварийный ямочный ремонт
Когда потеплеет, дорожники приступят к основному ремонту, сообщили в мэрии областного центра. Всего за год планируют отремонтировать 36,5 тыс. «квадратов» дороги.
19 января 2023, 11:44

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