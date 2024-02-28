Чиновников упрекнули в бездействии из-за плохих дорог: дело дошло до суда

Добавим, что проблемы с дорогами есть не только на местных участках, но и на федеральных трассах. Так, в январе белгородцы массово жаловались на состояние дороги Белгород — Короча. Одна из пострадавших из-за ям на дороге автомобилисток рассказала, что её машина осталась без колёс.