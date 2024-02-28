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Плохая дорога

Чиновников упрекнули в бездействии из-за плохих дорог: дело дошло до суда

28 февраля 2024, 11:16
Фото: 1MI
Плохая дорога

Белгородских чиновников через суд обязали привести дороги в порядок

Корочанский районный суд удовлетворил требования прокуратуры. Суд согласился, что имеющиеся выбоины создают угрозу жизни и здоровью водителей.
Сюжет
Суд

Сотрудники прокуратуры и ДПС проверили дороги местного значения в Корочанском районе и остались недовольны. На участках обнаружили дефекты в виде выбоин, что несёт опасность для жизни и здоровья водителей.

Проблемы выявили на покрытии проезжей части в Короче, а также в 22 сёлах, среди которых Алексеевка, Анновка, Мелихово, Яблоново.

Прокурор обратился в суд в целях защиты неопределенного круга лиц. Правоохранители подали иски к администрации Корочи и сельских поселений района. Их бездействие потребовали признать незаконным и обязать отремонтировать дороги. Суд в итоге встал на сторону прокуратуры.

Добавим, что проблемы с дорогами есть не только на местных участках, но и на федеральных трассах. Так, в январе белгородцы массово жаловались на состояние дороги Белгород — Короча. Одна из пострадавших из-за ям на дороге автомобилисток рассказала, что её машина осталась без колёс.

В середине февраля гендиректору компании «Белдорстрой» внесли представление из-за проблемной дороги. На организацию завели административное дело за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Добавим, что ремонт трассы был запланирован на 2025–2026 год, однако на фоне жалоб прорабатывается вопрос переноса работ на этот год.

«Остались без колёс из-за ямы»: автомобилисты недовольны дорогой под Белгородом
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#Белгородская область#Короча#Водители#Трасса#Суд#Дороги#Белгород#Наталья Корявых#Белгородская прокуратура
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