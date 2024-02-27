Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:37

Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Дорога

Сроки ремонта проблемной дороги под Белгородом хотят перенести

27 февраля 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney
Дорога

Дорогу Белгород — Короча могут отремонтировать в 2024 году

Изначально работы были запланированы на 2025–2026 гг. Сейчас власти хотят перенести ремонт на 2024 год, так как дорога находится в плохом состоянии. Подробности написал губернатор в утреннем посте.
Сюжет
Дороги

Белгородцы часто жалуются на состояние дороги Белгород — Короча. Ремонт этой трассы был запланирован на 2025–2026 гг. Сейчас с федеральным ведомством и правительством прорабатывают возможность переноса работ на текущий год.

Вячеслав Гладков сообщит подробности, если ведомства примут положительное решение.

Надеюсь, что вы согласитесь, что эти работы необходимо выполнить именно в этом году. Состояние дороги сейчас непростое.
Вячеслав Гладков

Ранее сообщалось, что дорога Белгород — Короча не ремонтировалась больше 10 лет. В начале месяца в правительство области поступила масса жалоб на состояние этой трассы. Один из водителей сообщил, что на дороге «сплошные ямы», из-за которых у машин бьются диски. Ещё одна женщина утверждает, что из-за дороги её транспорт остался без двух колёс.

«Остались без колёс из-за ямы»: автомобилисты недовольны дорогой под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
Проблемную дорогу Белгород-Короча планируют отремонтировать в 2024 году«Остались без колёс из-за ямы»: автомобилисты недовольны дорогой под БелгородомПрокуратура вынесла вердикт после проверки историй со скорой на дороге под Белгородом
#Общество#Дорога#Короча#Ремонт#Дороги#Касается каждого#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Что грохотало в небе над Белгородской областью?
Сегодня, 10:16
На каких именно коррупционных нарушениях попались 23 белгородских чиновника?
Сегодня, 07:33
Фонтаны фекалий «украсили» Новую жизнь в Белгороде
Сегодня, 09:24
На большом экране: послание Путина покажут в кинотеатре под Белгородом
Сегодня, 10:08
От убытка в 600 млн до прибыли в 2,5 млрд: интересные цифры в отчёте «Славянки»
Сегодня, 07:25
Как себя чувствуют раненные при обстрелах Белгородской области 26 февраля?
Сегодня, 09:48