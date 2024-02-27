Сроки ремонта проблемной дороги под Белгородом хотят перенести

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Белгородцы часто жалуются на состояние дороги Белгород — Короча. Ремонт этой трассы был запланирован на 2025–2026 гг. Сейчас с федеральным ведомством и правительством прорабатывают возможность переноса работ на текущий год.
Вячеслав Гладков сообщит подробности, если ведомства примут положительное решение.
Надеюсь, что вы согласитесь, что эти работы необходимо выполнить именно в этом году. Состояние дороги сейчас непростое.
Вячеслав Гладков
Ранее сообщалось, что дорога Белгород — Короча не ремонтировалась больше 10 лет. В начале месяца в правительство области поступила масса жалоб на состояние этой трассы. Один из водителей сообщил, что на дороге «сплошные ямы», из-за которых у машин бьются диски. Ещё одна женщина утверждает, что из-за дороги её транспорт остался без двух колёс.