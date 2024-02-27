Сроки ремонта проблемной дороги под Белгородом хотят перенести

Ранее сообщалось, что дорога Белгород — Короча не ремонтировалась больше 10 лет. В начале месяца в правительство области поступила масса жалоб на состояние этой трассы. Один из водителей сообщил, что на дороге «сплошные ямы», из-за которых у машин бьются диски. Ещё одна женщина утверждает, что из-за дороги её транспорт остался без двух колёс.