Гендиректору компании «Белдорстрой» внесли представление из-за проблемной дороги

«Видели, как в огромное количество ям закладывается асфальт, который рассыпается. Камни от него летят в машины и в стёкла. Вся дорога в дырках, как решето. От такого „ремонта“ дорога не перестает быть опасной. Вместо дороги с ямами она превращается в дорогу с буграми», — продолжила белгородка.