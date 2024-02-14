Гендиректору компании «Белдорстрой» внесли представление из-за проблемной дороги

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Жалобы на проблемную трассу Белгород — Короча дошли до прокуратуры. При проверке на участке федеральной дороги с 13-го км по 50-й км обнаружены недостатки, в том числе выбоины. Сообщается, что из-за несовершенств на дороге уже произошло три ДТП.
Прокуратура внесла генеральному директору ООО «Белдорстрой» представление. В отношении компании заведено дело об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Наказание для юрлиц по соответствующей статье (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ) — штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.
Белгородцы тем временем продолжают жаловаться на проблемную трассу. Накануне в Сети автомобилистка сообщила, что ездить по дороге стало опасно.
«По дороге в Корочу опасно ездить, она вся в ямах. Так плохо не было никогда. Печально смотреть, во что превращается область», — поделилась белгородка в интернете.
Женщине ответили в региональном минтрансе. В ведомстве утверждают, что ежедневно проводится ямочный ремонт, а новые выбоины могут появляться из-за перепада температур.
По информации балансодержателя автодороги ФКУ Упрдор Москва-Харьков, на участке Белгород — Короча ежедневно ведутся работы по устранению дефектов покрытия проезжей части, однако в связи с перепадами температуры воздуха образуются новые дефекты. Ямочный ремонт будет продолжен.
Сергей Евтушенко, глава белгородского минтранса
Белгородцы с министром не согласились и утверждают, что вчера дорожников на трассе не было — только знаки. Жители добавили, что ездят по этому участку ежедневно. Проводимый ремонт тоже оставляет желать лучшего из-за того, как укладывают асфальт.
«Видели, как в огромное количество ям закладывается асфальт, который рассыпается. Камни от него летят в машины и в стёкла. Вся дорога в дырках, как решето. От такого „ремонта“ дорога не перестает быть опасной. Вместо дороги с ямами она превращается в дорогу с буграми», — продолжила белгородка.
На состояние трассы жители региона уже жаловались в январе и требовали от властей обратить внимание на ситуацию. Одна из участниц движения рассказала, что её машина осталась без двух колёс, а вывозить транспорт пришлось на эвакуаторе. Тогда белгородцам уже отвечал глава минтранса. Сергей Евтушенко заявил, что подрядная организация занимается устранением дефектов.
История получила продолжение в начале февраля. Вопрос обсуждался на оперативном совещании в правительстве региона. От белгородцев поступило 184 жалобы на состояние дорог, в том числе на участок Белгород — Короча. Губернатор Вячеслав Гладков тогда сообщил, что будет обсуждать проблему на федеральном уровне, ведь эта дорога не ремонтировалась десять лет.