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Трасса

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Трассу М-2 «Крым» временно перекроют в Белгородской области
14 августа, 18:07
Водитель получил перелом ноги после атаки беспилотника ВСУ на его машину
Взрыв произошёл на трассе в Белгородском районе. Подробности сообщил Вячеслав Гладков.
4 августа, 12:08
Лыжероллерная сборная примет участие в чемпионате РФ при поддержке «Поколения»
Чемпионат России по лыжероллерам пройдёт с 22 по 28 июля в Рыбинском районе Ярославской области. Сборная Белгородской области получила несколько комплектов снаряжения от фонда Андрея Скоча.
23 июля, 06:45
А снег? Поставщики могут не доставить оборудование для трассы «Олимпия» в Белгороде
3 июня, 08:38
ВСУ начали использовать противотранспортных «ежей» в Белгородской области?
20 апреля, 09:12
Последствия атаки украинских беспилотников на фуру в Строителе попали на видео
10 марта, 08:21
«Белдорстрой» опять попал в поле зрения прокуратуры из-за состояния дорог
6 марта, 08:29
Чиновников упрекнули в бездействии из-за плохих дорог: дело дошло до суда
28 февраля, 11:16
Гендиректор «Белдорстроя» вновь получил замечание от прокуратуры из-за плохой дороги
20 февраля, 11:18
Гендиректору компании «Белдорстрой» внесли представление из-за проблемной дороги
14 февраля, 07:28
На открывшейся после ремонта «Олимпии» в Белгороде хотят провести реконструкцию
18 января, 09:45
2023
Автомобилисты в Белгородской области жалуются на мешающую движению свёклу
Белгородка поинтересовалась, почему игнорируется безопасность движения на дороге для водителей и пассажиров легковушек. Причиной жалобы стало движение КамАЗов, перегруженных кормовой свёклой. Она падает на дорогу и затрудняет движение автомобилистов.
25 сентября 2023, 14:15
В Ровеньском районе Белгородской области отремонтируют дорогу до села Харьковского
Работы обойдутся в 82,6 млн рублей. В нормативное состояние планируется привести 9,5 км дороги, сообщили в пресс-службе правительства области.
29 августа 2023, 07:57
Новая трасса, экотропа и певческое поле: что появится на набережной в Белгороде
22 августа 2023, 13:45
В Белгородском районе завершают ремонт участка дороги от трассы «Крым»
Средства в размере 90,3 млн рублей выделили из федерального бюджета. Всего в регионе приведут в нормативное состояние 15 участков дорог. Подробности сообщили в региональном правительстве.
8 августа 2023, 12:36
Гладков сообщил об окончании ремонта дороги между Корочей и селом Короткое
На ремонт дорожного полотна было направлено более 160 млн рублей. Ранее от местных жителей поступало много жалоб на этот участок трассы, сообщил губернатор Белгородской области.
5 июля 2023, 12:37
Пьяный молодой водитель на Kia въехал в столб: пострадали двое пассажиров-подростков
Пьяный водитель съехал с трассы, иномарка врезалась в столб. Травмы получили двое несовершеннолетних пассажиров, сообщили в региональном УМВД.
4 июля 2023, 10:22
В Воронежской области ввели режим контртеррористической операции
24 июня 2023, 06:52
Новые светофоры появляются на федеральных трассах в Белгородской области
Один из светофоров уже работает на дороге в Новосадовом. Об этом давно просили местные жители, сообщили в региональном министерстве транспорта.
15 июня 2023, 10:36
Двое детей пострадали в ДТП в Белгородской области
В Губкине водитель авто наехал на 11-летнюю девочку на пешеходном переходе, а в Валуйском горокруге 11-летняя велосипедистка не уступила дорогу автомобилю и получила травмы. Подробности сообщают в региональном УМВД.
4 мая 2023, 08:57

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