Гладков сообщил об окончании ремонта дороги между Корочей и селом Короткое

На ремонт дорожного полотна было направлено более 160 млн рублей. Ранее от местных жителей поступало много жалоб на этот участок трассы, сообщил губернатор Белгородской области.