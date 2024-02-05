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Дорога

Проблемную дорогу Белгород-Короча планируют отремонтировать в 2024 году

5 февраля 2024, 08:21
Фото: 1MI
Дорога
Ремонт трассы, на которой не проводили работы более десяти лет, обсудили на оперативном совещании правительства.

За неделю в региональное правительство поступило 184 жалобы, касающиеся ремонта дорог. Губернатор Гладков отметил, что больше всего жалоб связано с дорогами Белгород — Короча и Короча — Губкин:

«Понимаем, что это федеральные трассы, но с нас никто не снимает ответственность. Есть подрядчики, которые обслуживают данные дороги, и есть технологии, которые позволяют даже зимой временные меры предпринимать. Жалоб очень много, в том числе на личных встречах»

Заместитель министра транспорта Андрей Рогов рассказал, что по дороге Белгород — Короча владелец принял решение фрезеровать локальные участки, где есть проблемы. Параллельно с федеральными ведомствами решается вопрос ремонта этой дороги, в том числе включение в план работ на 2024 год.

Глава региона подчеркнул, что будет обсуждать этот вопрос с правительством РФ, так как Белгород — Короча не ремонтировалась больше 10 лет.

А мы напомним, недавно была целая волна жалоб на эту трассу среди белгородцев. Кто-то попал в ДТП, у кого-то из-за ям автомобиль остался без колёс. В это время министр Сергей Евтушенко предложил гражданам сообщить о состоянии дороги её владельцу — ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

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#Белгородская область#Дорога#Белгородский район#Автомобиль#Корочанский район#Ремонт дороги#Новости Белгорода#Ямы#Жалобы#Федеральная трасса#Белгород#Екатерина Никулина
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