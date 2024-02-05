Проблемную дорогу Белгород-Короча планируют отремонтировать в 2024 году

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
За неделю в региональное правительство поступило 184 жалобы, касающиеся ремонта дорог. Губернатор Гладков отметил, что больше всего жалоб связано с дорогами Белгород — Короча и Короча — Губкин:
«Понимаем, что это федеральные трассы, но с нас никто не снимает ответственность. Есть подрядчики, которые обслуживают данные дороги, и есть технологии, которые позволяют даже зимой временные меры предпринимать. Жалоб очень много, в том числе на личных встречах»
Заместитель министра транспорта Андрей Рогов рассказал, что по дороге Белгород — Короча владелец принял решение фрезеровать локальные участки, где есть проблемы. Параллельно с федеральными ведомствами решается вопрос ремонта этой дороги, в том числе включение в план работ на 2024 год.
Глава региона подчеркнул, что будет обсуждать этот вопрос с правительством РФ, так как Белгород — Короча не ремонтировалась больше 10 лет.
А мы напомним, недавно была целая волна жалоб на эту трассу среди белгородцев. Кто-то попал в ДТП, у кого-то из-за ям автомобиль остался без колёс. В это время министр Сергей Евтушенко предложил гражданам сообщить о состоянии дороги её владельцу — ФКУ Упрдор Москва-Харьков.