Проблемную дорогу Белгород-Короча планируют отремонтировать в 2024 году

А мы напомним, недавно была целая волна жалоб на эту трассу среди белгородцев. Кто-то попал в ДТП, у кого-то из-за ям автомобиль остался без колёс. В это время министр Сергей Евтушенко предложил гражданам сообщить о состоянии дороги её владельцу — ФКУ Упрдор Москва-Харьков.