Были да сплыли: в Белгородской области упали предложения продажи и аренды таунхаусов

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Как оказалось, количество предложений по продаже в Белгородской области таунхаусов к началу декабря составило 80, а вот по аренде мы нашли всего одно предложение. Самое большое число офферов по аренде таунхаусов доходило до пяти. В июле, ноябре и декабре 2022 года.
По данным одного из профильных сайтов заметно, что с середины текущего года специальные предложения продажи стали появляться реже. Если в период мая-июля их было 172-176, то уже в августе они сократились до 119 и продолжили падать.
Больше всего офферов продажи в самом Белгороде (12) и Белгородском районе. Также найти их можно в Старом Осколе, Губкине, Строителе. В каждом по одному предложению. Раньше таунхаусы продавались и в Новом Осколе, однако с января 2023 года подобных предложений нет. Похожая история наблюдается также в Короче и Шебекино.
Кроме того, несмотря на то, что число активных объявлений о продаже недвижимости в Белгородской области составило к началу декабря более 19,5 тысячи, лидеры по их количеству свои позиции немного сдали. Так, предложений продажи в Белгороде и Старом Осколе с начала года стало меньше почти в два раза. Цифры касаются в основном рынка вторичного жилья в Белгородской области. Что касается продажи новостроек, то в самом Белгороде активных объявлений насчитывается 211.