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Таунхаус

Были да сплыли: в Белгородской области упали предложения продажи и аренды таунхаусов

12 декабря 2023, 11:55
Фото: 1MI
Таунхаус

В Белгородской области стали реже продавать таунхаусы

В Белгородской области количество офферов по продаже снижается примерно с середины 2023 года, но особенно заметно это было в апреле,. К тому же предложения по аренде практически отсутствуют, за исключением одного — в областном центре.

Как оказалось, количество предложений по продаже в Белгородской области таунхаусов к началу декабря составило 80, а вот по аренде мы нашли всего одно предложение. Самое большое число офферов по аренде таунхаусов доходило до пяти. В июле, ноябре и декабре 2022 года.

По данным одного из профильных сайтов заметно, что с середины текущего года специальные предложения продажи стали появляться реже. Если в период мая-июля их было 172-176, то уже в августе они сократились до 119 и продолжили падать.

Больше всего офферов продажи в самом Белгороде (12) и Белгородском районе. Также найти их можно в Старом Осколе, Губкине, Строителе. В каждом по одному предложению. Раньше таунхаусы продавались и в Новом Осколе, однако с января 2023 года подобных предложений нет. Похожая история наблюдается также в Короче и Шебекино.

Кроме того, несмотря на то, что число активных объявлений о продаже недвижимости в Белгородской области составило к началу декабря более 19,5 тысячи, лидеры по их количеству свои позиции немного сдали. Так, предложений продажи в Белгороде и Старом Осколе с начала года стало меньше почти в два раза. Цифры касаются в основном рынка вторичного жилья в Белгородской области. Что касается продажи новостроек, то в самом Белгороде активных объявлений насчитывается 211.

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