Были да сплыли: в Белгородской области упали предложения продажи и аренды таунхаусов

Кроме того, несмотря на то, что число активных объявлений о продаже недвижимости в Белгородской области составило к началу декабря более 19,5 тысячи, лидеры по их количеству свои позиции немного сдали. Так, предложений продажи в Белгороде и Старом Осколе с начала года стало меньше почти в два раза. Цифры касаются в основном рынка вторичного жилья в Белгородской области. Что касается продажи новостроек, то в самом Белгороде активных объявлений насчитывается 211.