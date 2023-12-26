«Таких ужасных дорог не видел»: автомобилисты страдают на улице Белгородской сирени

Однако о ситуации написали и другие горожане. По словам ещё одного жителя города, на дороге образовались три огромные ямы. Их начали убирать ещё до приезда ГАИ. Затем мужчина написал, что правоохранители так и не приехали. Теперь он интересуется, как доказать вину дорожников в ситуации.