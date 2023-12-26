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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Ямы на дорогах на улице Белгородской сирени

«Таких ужасных дорог не видел»: автомобилисты страдают на улице Белгородской сирени

26 декабря 2023, 14:02
Фото: скриншот из видео на странице Вячеслава Гладкова
Ямы на дорогах на улице Белгородской сирени

Белгородцы жалуются на ямы на улице Белгородской сирени

К властям обратилась местная жительница, которая рассказала, что её муж и несколько других водителей пробили колёса на участке дороги на улице Белгородской сирени. Горожане поинтересовались, как теперь доказать вину дорожников.

Сразу несколько водителей пробили колёса на улице Белгородской сирени. Горожане в связи с этим пожаловались в комментариях и прикрепили кадры с места событий. Как видно на одном из видео, на участке дороги стояли как минимум пять автомобилей.

К властям обратилась жительница Белгорода, которая рассказала, что с такой ситуацией столкнулся её супруг. По словам женщины, её муж остался ждать ДПС. В то же время колёса пробили и другие водители.

«Пробито колесо, погнут диск. Пока он стоит ждёт, ещё четыре человека пробили резину. Эти ямы не убирают, каждый день приходится это проезжать. Когда погода плохая, не всегда получается их объехать. Кто решает эти проблемы?» — интересуется женщина.

Она же прикрепила видео с места происшествия.

Ямы на дорогах на улице Белгородской сирени
Видео: видео на странице Вячеслава Гладкова

Женщине ответил мэр Белгорода Валентин Демидов. Градоначальник поблагодарил её за сообщение о проблеме и добавил, что направил на участок дорожников.

Направляю на место специалистов. О том, как будем решать вопрос, в какой срок, Вы будете проинформированы дополнительно.
Валентин Демидов

Однако о ситуации написали и другие горожане. По словам ещё одного жителя города, на дороге образовались три огромные ямы. Их начали убирать ещё до приезда ГАИ. Затем мужчина написал, что правоохранители так и не приехали. Теперь он интересуется, как доказать вину дорожников в ситуации.

Также горожанин показал, что на дороге из-за ям действительно встали сразу пять автомобилей.

Ямы на дорогах на улице Белгородской сирени
Видео: видео на странице Вячеслава Гладкова

Что касается «вины дорожников», то ещё один белгородец, пострадавший на этом же участке, считает, что доказать её не получится.

«Сам два диска в мусор отправил. Таких ужасных дорог никогда не видел с момента жизни в Белгороде», — заключил он.

Погнутые автомобильные дискиПогнутые автомобильные диски
Погнутые автомобильные диски
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
Из-за температурных качелей на дорогах Белгорода образовались ямы
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