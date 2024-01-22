«Остались без колёс из-за ямы»: автомобилисты недовольны дорогой под Белгородом

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Жители Белгородской области жалуются в социальных сетях на покрытие дорожного полотна на трассе Белгород — Короча. По словам одного из водителей, на дороге «сплошные ямы», из-за которых бьются диски и лобовые стёкла — от прилетающих из-под колёс камней.
«Работы никакие не ведутся, а если и велись, то некачественно, для галочки. В Белгородской области никогда не доводили дороги до такого ужаса, это впервые!» — высказал своё мнение белгородец.
Другая автомобилистка отметила, что из-за дороги её машина осталась без двух колёс, вывозить транспорт пришлось на эвакуаторе. «Одновременно с нами пострадали ещё четыре машины. В ДПС сказали, что даже знак какой-то поставить не могут. Пока стояли они, ещё две машины пострадали. Приехали дорожные службы, закидали снегом яму и просто уехали», — поделилась женщина.
На обращения отреагировал региональный министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко. Он отметил, что в настоящий момент подрядная организация занимается устранением дефектов покрытия, однако из-за перепада температур образуются новые дефекты. Чиновник предложил сообщить о неудовлетворительном состоянии дорог подрядчику — ФКУ Упрдор Москва-Харьков.