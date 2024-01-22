Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Дорога Белгород — Короча с ямами

«Остались без колёс из-за ямы»: автомобилисты недовольны дорогой под Белгородом

22 января 2024, 09:57
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Дорога Белгород — Короча с ямами

Водители требуют обратить внимание на трассу Белгород — Короча

Белгородцы на протяжении нескольких дней жалуются в Сети на плохую дорогу Белгород — Короча. По их словам, большая часть проезжающих по трассе автомобилей получает какие-либо повреждения. Водители утверждают, что ямы на дороге уже несколько месяцев. Ситуацию объяснил министр дорог Сергей Евтушенко.
Сюжет
Дороги

Жители Белгородской области жалуются в социальных сетях на покрытие дорожного полотна на трассе Белгород — Короча. По словам одного из водителей, на дороге «сплошные ямы», из-за которых бьются диски и лобовые стёкла — от прилетающих из-под колёс камней.

«Работы никакие не ведутся, а если и велись, то некачественно, для галочки. В Белгородской области никогда не доводили дороги до такого ужаса, это впервые!» — высказал своё мнение белгородец.

Другая автомобилистка отметила, что из-за дороги её машина осталась без двух колёс, вывозить транспорт пришлось на эвакуаторе. «Одновременно с нами пострадали ещё четыре машины. В ДПС сказали, что даже знак какой-то поставить не могут. Пока стояли они, ещё две машины пострадали. Приехали дорожные службы, закидали снегом яму и просто уехали», — поделилась женщина.

На обращения отреагировал региональный министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко. Он отметил, что в настоящий момент подрядная организация занимается устранением дефектов покрытия, однако из-за перепада температур образуются новые дефекты. Чиновник предложил сообщить о неудовлетворительном состоянии дорог подрядчику — ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

Яма на дорогеЯма на дороге
Повреждённый диск из-за дорогиПовреждённый диск из-за дороги
Повреждённый диск из-за дорогиПовреждённый диск из-за дороги
Яма на дороге
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Где в Белгородской области в 2024 году отремонтируют дороги?
Узнать подробнее
Читайте также:
Из-за температурных качелей на дорогах Белгорода образовались ямыВопрос на сотню тысяч: сколько сегодня стоит 1 м² в новостройке в Белгороде?Большие ямы и стройтехника у дорожек: как реконструируют Центральный парк Белгорода
#Общество#Белгородская область#Дороги#Новости Белгорода#Ямы#Ямы на дороге#Сергей евтушенко#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
После истории с бандой на белгородских учеников заведут карты рисков
Сегодня, 08:43
Количество участников банды в Белгороде увеличилось до восьми человек
Сегодня, 07:30
Гладков жёстко ответил на претензию по формату работы школ в Белгороде
Сегодня, 07:41
«Тыкал камерой прямо в лицо»: белгородка — о поведении людей при обстреле 30 декабря
Сегодня, 09:12
Пострадали экскаватор, ферма, авто: последствия обстрелов Белгородской области
Сегодня, 10:17
«Директор небо руками не закроет»: в Белгороде проверят частные школы и детсады
Сегодня, 06:45