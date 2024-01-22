«Остались без колёс из-за ямы»: автомобилисты недовольны дорогой под Белгородом

Другая автомобилистка отметила, что из-за дороги её машина осталась без двух колёс, вывозить транспорт пришлось на эвакуаторе. «Одновременно с нами пострадали ещё четыре машины. В ДПС сказали, что даже знак какой-то поставить не могут. Пока стояли они, ещё две машины пострадали. Приехали дорожные службы, закидали снегом яму и просто уехали», — поделилась женщина.