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Губернатор Вячеслав Гладков

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2024
Над Белгородской областью за ночь уничтожили один беспилотник ВСУ
Всего за ночь над регионами России сбили 16 беспилотных летательных аппаратов. Подробности сообщили в Минобороны РФ.
19 октября, 08:15
В Белгородской области изучат сети проводной связи на случай зимы под обстрелами
9 сентября, 06:26
Секрет? Власти не рассказали подробности установки защиты от дронов на автобусах
20 июня, 11:30
Итоги дня. Пока парк Ленина частично перекрывают, полиция ищет изрисовавших укрытия белгородцев
28 апреля, 16:00
Пострадавшие и новые разрушения: очередные последствия обстрелов Белгородской области
13 апреля, 08:07
Засушливое лето и военные действия могут привести к пожарам в Белгородской области
8 апреля, 08:11
Сгорел автомобиль, есть повреждения: ВСУ атакуют Белгородскую область беспилотниками
31 марта, 10:23
Жителям Грайворонского горокруга начнут выдавать продуктовые наборы
19 марта, 20:53
Белгород и Старый Оскол оказались в «красноте» из-за ям на дороге
4 марта, 06:44
Будут ли белгородцев предупреждать о приближающихся беспилотниках ВСУ?
27 февраля, 18:31
Налёт беспилотников: ВСУ порядка 40 раз атаковали Белгородскую область
25 февраля, 08:18
Саботаж? Что происходит на мусорном полигоне под Белгородом, где у машин рвутся шины
9 февраля, 14:26
В Белгородской области изменятся условия компенсации за аренду жилья переселенцам
5 февраля, 08:45
2023
50 метров от госграницы: Гладков рассказал о жизни в белгородской Новой Таволжанке
8 декабря 2023, 13:47
Более 400 белгородских предприятий пострадало в ходе обстрелов
4 сентября 2023, 07:55
ВСУ убили белгородца, чиновник уволился, а город готовится к фестивалю: итоги недели
О трагических, важных и интересных событиях конца августа и первых дней осени читайте в материале Бел.Ру.
3 сентября 2023, 13:07
Школьная разведка: Вячеслав Гладков проверил, как окна школ укрепляют бронеплёнкой
29 августа 2023, 07:20
Выдающиеся заслуги: Александр Панин получил Высший знак отличия Белгородской области
В начале еженедельного оперативного совещания Правительства Белгородской области Вячеслав Гладков вручил Александру Панину Высший знак отличия Белгородской области «Прохоровское поле — Третье ратное поле России» II степени.
28 августа 2023, 06:59
При новом обстреле белгородского приграничья пострадал жилой дом
16 августа 2023, 07:57

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