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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Скриншот из видео

Белгородцы пожаловались Гладкову на плохие дороги в Канаде

29 февраля 2024, 14:25
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Скриншот из видео

В прямом эфире с белгородским губернатором Гладковым показали фото из Канады

Накануне во время прямой линии губернатора Вячеслава Гладкова показали фото, которые иллюстрируют плохие дороги в Белгородской области. Но, как оказалось, фотографии сделали не в регионе, а в далёкой Канаде. Подробности рассказали в Telegram-канале «Белгород № 1».
Сюжет
Дороги

Белгородцы пожаловались на состояние местных дорог и даже показали фото, иллюстрирующие ситуацию. Правда, фотографии взяли, сделанные не в Белгородской области, а в далёкой Канаде.

На фотографии изображены мужчины, которые якобы рыбачили около одной из ям. Снимки показали во время вопроса о ремонте дорог на территории региона.

Источник решил пообщаться с белгородцем, который прикрепил фото в комментариях на странице губернатора, но перед этим проверил фото на подлинность. Как оказалось, сделано оно не в Белгородской области, а ещё дальше — в Канаде.

Однако в области действительно имеются дороги, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. В частности, это трасса Белгород — Короча. На неё ранее неоднократно жаловались жители региона.

Фото, показанное во время прямой линии с губернатором ГладковымФото, показанное во время прямой линии с губернатором Гладковым
Фото, показанное во время прямой линии с губернатором Гладковым
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Фрагмент прямой линии с губернатором
Видео: Telegram-канал «Белгород № 1»
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