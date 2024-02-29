Белгородцы пожаловались Гладкову на плохие дороги в Канаде

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Белгородцы пожаловались на состояние местных дорог и даже показали фото, иллюстрирующие ситуацию. Правда, фотографии взяли, сделанные не в Белгородской области, а в далёкой Канаде.
На фотографии изображены мужчины, которые якобы рыбачили около одной из ям. Снимки показали во время вопроса о ремонте дорог на территории региона.
Источник решил пообщаться с белгородцем, который прикрепил фото в комментариях на странице губернатора, но перед этим проверил фото на подлинность. Как оказалось, сделано оно не в Белгородской области, а ещё дальше — в Канаде.
Однако в области действительно имеются дороги, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. В частности, это трасса Белгород — Короча. На неё ранее неоднократно жаловались жители региона.