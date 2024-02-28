Третий раз за месяц: белгородцы снова завязли в грязи из-за отсутствия дороги

Отметим, что за февраль на дороге в микрорайоне уже не раз застревала бригада скорой помощи. В первый раз медики не смогли нормально доехать к человеку с инсультом, во второй раз — к больному ребёнку. В обоих случаях пришлось воспользоваться помощью сотрудников МЧС, чтобы помочь застрявшей скорой помощи.