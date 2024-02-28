Третий раз за месяц: белгородцы снова завязли в грязи из-за отсутствия дороги

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Жители микрорайона ИЖС Гребенёк-2 в селе Гостищево Яковлевского городского округа снова жалуются на плохие дороги. На этот раз из-за её отсутствия застрял легковой автомобиль. Как отметил белгородец, его жена хотела выехать в магазин, который находится в трёх километрах от дома, но застряла.
Сил уже нет выпрашивать отсыпку щебнем на наши дороги. Уже иск в суд вчера подали на городскую администрацию Яковлевского горокруга. Надеюсь, примут и рассмотрят дело. То скорые по льду МЧС вытягивает с больным мужчиной, то с ребёнком. Сейчас к нам весна пришла! Пора бы радоваться, а не можем. Сил и терпения играть в переписку с администрацией реально больше нет.
автор жалобы
Белгородец рассказал в видео, что местные жители ждут строительства дороги 13 лет.
Отметим, что за февраль на дороге в микрорайоне уже не раз застревала бригада скорой помощи. В первый раз медики не смогли нормально доехать к человеку с инсультом, во второй раз — к больному ребёнку. В обоих случаях пришлось воспользоваться помощью сотрудников МЧС, чтобы помочь застрявшей скорой помощи.
Глава Яковлевского округа Олег Медведев сначала сообщил, что в текущем году строительство дороги в микрорайоне не планируется, а затем заявил, что водитель скорой помощи просто выбрал не асфальтированную дорогу.