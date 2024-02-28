Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Застрявшая легковушка в ИЖС Гребенёк-2

Третий раз за месяц: белгородцы снова завязли в грязи из-за отсутствия дороги

28 февраля 2024, 07:19
Фото: Telegram-канал «Строитель Онлайн»
Застрявшая легковушка в ИЖС Гребенёк-2

Жители села под Белгородом вновь жалуются на отсутствие асфальтированной дороги

Инцидент произошёл в селе Гостищево Яковлевского округа. Там в третий раз за месяц застрял автомобиль из-за отсутствия асфальтированной дороги. Жители сняли видео и прислали его Telegram-каналу «Строитель Онлайн».
Сюжет
Дороги

Жители микрорайона ИЖС Гребенёк-2 в селе Гостищево Яковлевского городского округа снова жалуются на плохие дороги. На этот раз из-за её отсутствия застрял легковой автомобиль. Как отметил белгородец, его жена хотела выехать в магазин, который находится в трёх километрах от дома, но застряла.

Сил уже нет выпрашивать отсыпку щебнем на наши дороги. Уже иск в суд вчера подали на городскую администрацию Яковлевского горокруга. Надеюсь, примут и рассмотрят дело. То скорые по льду МЧС вытягивает с больным мужчиной, то с ребёнком. Сейчас к нам весна пришла! Пора бы радоваться, а не можем. Сил и терпения играть в переписку с администрацией реально больше нет.
автор жалобы

Белгородец рассказал в видео, что местные жители ждут строительства дороги 13 лет.

Застрявшая легковушка в ИЖС Гребенёк-2
Видео: Telegram-канал «Строитель Онлайн»

Отметим, что за февраль на дороге в микрорайоне уже не раз застревала бригада скорой помощи. В первый раз медики не смогли нормально доехать к человеку с инсультом, во второй раз — к больному ребёнку. В обоих случаях пришлось воспользоваться помощью сотрудников МЧС, чтобы помочь застрявшей скорой помощи.

Глава Яковлевского округа Олег Медведев сначала сообщил, что в текущем году строительство дороги в микрорайоне не планируется, а затем заявил, что водитель скорой помощи просто выбрал не асфальтированную дорогу.

Под Белгородом второй раз за неделю застряла машина скорой помощи из-за плохой дороги
Узнать подробнее
Читайте также:
Не в приоритете: в ИЖС, где скорая не смогла увезти белгородца, пока не будет дорогиВиноват водитель? Глава администрации под Белгородом объяснил инцидент со скоройБелгородская прокуратура начала проверку после инцидента с застрявшей машиной скорой
#Видео#Общество#Белгородская область#Дороги#Белгород#Скорая#Застрял#Яковлевский горокруг#Александра Склярова
Подпишитесь
Николай Рыжков: кем он был и как связан с Белгородской областью
Сегодня, 08:32
Повреждён автомобиль, атакован объект связи: ВСУ обстреливают Белгородскую область
Сегодня, 09:14
«Всё расскажу». Директор цемзавода в Белгороде Андросов признал в суде свою вину
Сегодня, 09:17
«Русагро» хочет приостановить рассмотрение иска к совладельцам «Агро-Белогорья»
Сегодня, 08:45
Будет ли в Белгороде традиционная цветочная ярмарка к 8 Марта? Отвечает мэрия
Сегодня, 07:06
«Целью ВСУ стали женщины и дети»: Бастрыкин высказался об обстрелах Белгорода
Сегодня, 06:53