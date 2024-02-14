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Posted Вчера, 10:09

Published Вчера, 10:09

Modified Вчера, 10:11

Updated Вчера, 10:11

Скорая помощь

Белгородца с инсультом не смогли вовремя увезти в больницу из-за плохой дороги

14 февраля 2024, 10:09
Фото: 1MI
Скорая помощь

В Белгородской области машина скорой помощи застряла из-за гололёда

Машина скорой помощи не смогла самостоятельно вывезти больного из-за гололёда. Инцидент произошёл в Гостищево Яковлевского горокруга. На помощь пришлось вызывать МЧС. Видео опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

Белгородец с инсультом не смог уехать в больницу, поскольку машина скорой помощи застряла из-за гололёда. Инцидент произошёл в селе Гостищево Яковлевского горокруга.

Местный житель снял видео, где рассказал о случившемся. По словам мужчины, скорая попросту не смогла выехать. Пришлось подключать сотрудников МЧС.

«У человека инсульт. Скорая приехала, но из-за того, что нет дорог, не смогла выехать и госпитализировать человека вовремя. Вызвали МЧС — и они еле уехали», — рассказал автор ролика.

В декабре прошлого года похожая ситуация произошла в Северном Белгородского района. Женщина сломала ногу, но приехавшая за ней скорая застряла. На обратном пути белгородку пришлось везти на ватрушке. Сам автомобиль три часа вытаскивали с помощью МЧС, трактора, помогали также родственники и соседи пострадавшей.

Добавим, что после инцидента прокуратура начала проверку.

Скорая застряла из-за гололёда
Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Белгородку со сломанной ногой на ватрушке везли из больницы из-за отсутствия дороги
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