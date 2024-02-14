Белгородца с инсультом не смогли вовремя увезти в больницу из-за плохой дороги

В декабре прошлого года похожая ситуация произошла в Северном Белгородского района. Женщина сломала ногу, но приехавшая за ней скорая застряла. На обратном пути белгородку пришлось везти на ватрушке. Сам автомобиль три часа вытаскивали с помощью МЧС, трактора, помогали также родственники и соседи пострадавшей.