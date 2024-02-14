Белгородца с инсультом не смогли вовремя увезти в больницу из-за плохой дороги

Posted Вчера, 10:09
Published Вчера, 10:09
Modified Вчера, 10:11
Updated Вчера, 10:11
Белгородец с инсультом не смог уехать в больницу, поскольку машина скорой помощи застряла из-за гололёда. Инцидент произошёл в селе Гостищево Яковлевского горокруга.
Местный житель снял видео, где рассказал о случившемся. По словам мужчины, скорая попросту не смогла выехать. Пришлось подключать сотрудников МЧС.
«У человека инсульт. Скорая приехала, но из-за того, что нет дорог, не смогла выехать и госпитализировать человека вовремя. Вызвали МЧС — и они еле уехали», — рассказал автор ролика.
В декабре прошлого года похожая ситуация произошла в Северном Белгородского района. Женщина сломала ногу, но приехавшая за ней скорая застряла. На обратном пути белгородку пришлось везти на ватрушке. Сам автомобиль три часа вытаскивали с помощью МЧС, трактора, помогали также родственники и соседи пострадавшей.
Добавим, что после инцидента прокуратура начала проверку.