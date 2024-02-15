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Published Сегодня, 07:58

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Плохая дорога

Не в приоритете: в ИЖС, где скорая не смогла увезти белгородца, пока не будет дороги

15 февраля 2024, 07:58
Фото: 1MI
Плохая дорога

Власти объяснили инцидент с застрявшей на бездорожье скорой под Белгородом

В этом году в микрорайоне, откуда скорая не смогла вовремя увезти пациента с больным сердцем, строительство дорог не планируется. Объяснили это тем, что частный сектор новый и в эксплуатацию введены только 17 домов, поэтому строительство дорог пока назначено только на 2025 год.

14 февраля в Сети появилось видео о том, как жителя села Гостищево Яковлевского горокруга, у которого были проблемы с сердцем, не смогли вовремя увезти в больницу на машине скорой помощи из-за гололедицы. Выехать транспорту медиков помогли сотрудники МЧС.

Белгородцев попросили прокомментировать случившееся. На обращение отреагировал глава Яковлевского округа Олег Медведев. По его словам, в настоящий момент в микрорайоне ИЖС Гребенек-2 расположен 71 участок, но построено всего 34 дома, а введены в эксплуатацию — 17.

Именно поэтому в данный момент дороги обустраивают в тех местах, где «более высокий процент застройки». Медведев заверил, что дороги будут, но не в этом году.

В 2025 году приступим к строительству дорог в щебне поулично за счёт средств местного дорожного фонда.
Олег Медведев

Напомним, что в прошлом году в Северном Белгородского района выехать на машине скорой помощи не смогла женщина со сломанной ногой. Тогда транспорт застрял в снегу и грязи, а пострадавшую пришлось везти на ватрушке. Прокуратура организовала проверку этой истории.

Белгородца с инсультом не смогли вовремя увезти в больницу из-за плохой дороги
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#Общество#Белгородская область#Больница#Инсульт#Белгород#Плохие дороги#Олег Медведев#Яковлевский горокруг#Александра Склярова
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