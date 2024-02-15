Не в приоритете: в ИЖС, где скорая не смогла увезти белгородца, пока не будет дороги

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
14 февраля в Сети появилось видео о том, как жителя села Гостищево Яковлевского горокруга, у которого были проблемы с сердцем, не смогли вовремя увезти в больницу на машине скорой помощи из-за гололедицы. Выехать транспорту медиков помогли сотрудники МЧС.
Белгородцев попросили прокомментировать случившееся. На обращение отреагировал глава Яковлевского округа Олег Медведев. По его словам, в настоящий момент в микрорайоне ИЖС Гребенек-2 расположен 71 участок, но построено всего 34 дома, а введены в эксплуатацию — 17.
Именно поэтому в данный момент дороги обустраивают в тех местах, где «более высокий процент застройки». Медведев заверил, что дороги будут, но не в этом году.
В 2025 году приступим к строительству дорог в щебне поулично за счёт средств местного дорожного фонда.
Олег Медведев
Напомним, что в прошлом году в Северном Белгородского района выехать на машине скорой помощи не смогла женщина со сломанной ногой. Тогда транспорт застрял в снегу и грязи, а пострадавшую пришлось везти на ватрушке. Прокуратура организовала проверку этой истории.