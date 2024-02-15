Не в приоритете: в ИЖС, где скорая не смогла увезти белгородца, пока не будет дороги

Власти объяснили инцидент с застрявшей на бездорожье скорой под Белгородом

В этом году в микрорайоне, откуда скорая не смогла вовремя увезти пациента с больным сердцем, строительство дорог не планируется. Объяснили это тем, что частный сектор новый и в эксплуатацию введены только 17 домов, поэтому строительство дорог пока назначено только на 2025 год.