Скоро станет известно, кто займёт пост мэра Старого Оскола

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:38
Сегодня, 26 января, Совет депутатов Старооскольского городского округа назовёт имя нового главы муниципалитета. Всего в конкурсе участвует четверо кандидатов.
Каждый из кандидатов уже представил основные направления социально-экономического развития Старооскольского городского округа и проекты организации работы местной администрации. С выбранным главой заключат контракт до сентября 2027 года.
Ранее стало известно, что в двух районах глав переизбрали на второй срок. Так, Олег Медведев вновь стал главой администрации Яковлевского горокруга, а Анатолий Климов — Ракитянского района.