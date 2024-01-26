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Старый Оскол

Скоро станет известно, кто займёт пост мэра Старого Оскола

26 января 2024, 07:36
Фото: oskolregion.gosuslugi.ru
Старый Оскол

Четыре кандидата участвуют в конкурсе на пост мэра Старого Оскола

Старооскольский совет депутатов 26 января путём голосования выберет главу администрации муниципалитета. Всего есть четыре кандидата, один из которых — действующий мэр Старого Оскола Андрей Чесноков. Подробности рассказали журналисты «9 Канала».

Сегодня, 26 января, Совет депутатов Старооскольского городского округа назовёт имя нового главы муниципалитета. Всего в конкурсе участвует четверо кандидатов.

  1. Галина Данилова работала в банковских структурах, а с 2019 года — в старооскольской администрации. Сейчас занимает пост в департаменте строительства и архитектуры;
  2. Денис Кабанов является белгородским предпринимателем, входит в кадровый резерв управленческих кадров губернатора;
  3. Сергей Найдин живёт в Губкине, работает специалистом по охране труда на молочном комбинате;
  4. Андрей Чесноков — действующий глава Старооскольского округа. Контракт с ним был заключён 26 января 2022 года.

Каждый из кандидатов уже представил основные направления социально-экономического развития Старооскольского городского округа и проекты организации работы местной администрации. С выбранным главой заключат контракт до сентября 2027 года.

Ранее стало известно, что в двух районах глав переизбрали на второй срок. Так, Олег Медведев вновь стал главой администрации Яковлевского горокруга, а Анатолий Климов — Ракитянского района.

Без сюрпризов: под Белгородом на второй срок назначили ещё одного главу
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