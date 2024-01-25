Главу района в Белгородской области переизбрали на второй срок

«Я люблю свою малую Родину, где родился, учился, вырос и прожил всю свою жизнь, где всю жизнь прожили мои родители. Я считаю это самой надёжной гарантией моей добросовестной работы на благо района. Это высокая степень ответственности перед людьми, которые здесь живут, и я готов к ней», — написал Климов в своих соцсетях.