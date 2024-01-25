Главу района в Белгородской области переизбрали на второй срок

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Анатолий Климов избран главой администрации Ракитянского района на второй срок. Решение приняли по результатам конкурса депутаты муниципального совета. В ходе заседания Климов представил свою программу социально-экономического развития Ракитянского района до 2029 года.
Первый раз Анатолий Климов был избран главой района в 2019 году.
«Я люблю свою малую Родину, где родился, учился, вырос и прожил всю свою жизнь, где всю жизнь прожили мои родители. Я считаю это самой надёжной гарантией моей добросовестной работы на благо района. Это высокая степень ответственности перед людьми, которые здесь живут, и я готов к ней», — написал Климов в своих соцсетях.
Анатолий Климов родился в селе Сергеевка Краснояружского района. Работу в органах власти начал с должности специалиста, а затем — начальника отдела по делам молодёжи Ракитянского района. Помимо этого, возглавлял администрацию посёлка Пролетарский, руководил управлением экоохотнадзора региона, управлением лесами и управлением лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.