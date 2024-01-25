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Анатолий Климов

Главу района в Белгородской области переизбрали на второй срок

25 января 2024, 07:38
Фото: страница Анатолия Климова в соцсети
Анатолий Климов

Анатолий Климов вновь стал главой Ракитянского района

Анатолия Климова переизбрали в должности главы. Он будет руководить районом ещё пять лет, сообщает правительство Белгородской области.

Анатолий Климов избран главой администрации Ракитянского района на второй срок. Решение приняли по результатам конкурса депутаты муниципального совета. В ходе заседания Климов представил свою программу социально-экономического развития Ракитянского района до 2029 года.

Первый раз Анатолий Климов был избран главой района в 2019 году.

«Я люблю свою малую Родину, где родился, учился, вырос и прожил всю свою жизнь, где всю жизнь прожили мои родители. Я считаю это самой надёжной гарантией моей добросовестной работы на благо района. Это высокая степень ответственности перед людьми, которые здесь живут, и я готов к ней», — написал Климов в своих соцсетях.

Анатолий Климов родился в селе Сергеевка Краснояружского района. Работу в органах власти начал с должности специалиста, а затем — начальника отдела по делам молодёжи Ракитянского района. Помимо этого, возглавлял администрацию посёлка Пролетарский, руководил управлением экоохотнадзора региона, управлением лесами и управлением лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.

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#Общество#Белгородская область#Ракитянский район#Глава района#Белгород#Алина Харина#Выборы главы#Анатолий Климов
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