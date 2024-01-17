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Президент и лауреаты премии «Служение»

Владимир Путин наградил экс-главу белгородской приграничной Журавлёвки

17 января 2024, 09:21
Фото: правительство Белгородской области
Президент и лауреаты премии «Служение»

Экс-глава белгородской Журавлёвки стала лауреатом премии «Служение»

Находясь на посту главы приграничной Журавлёвки Самойлова предупреждала людей об обстрелах и совершала подомовые обходы, рискуя жизнью. О награждении Анжелики Самойловой в Москве сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Экс-глава Журавлёвского сельского поселения Анжелика Самойлова стала лауреатом Всероссийской премии «Служение». Самойлова получила награду в номинации «Судьба человека — гордость Отечества» за особый вклад в служение людям. Награду экс-главе приграничного населённого пункта вручил президент Владимир Путин на форуме «Малая Родина — сила России».

Анжелика Самойлова награждена за период работы главой приграничной Журавлёвки. С первых дней СВО Самойлова предупреждала местных жителей об обстрелах и совершала подомовые обходы, чтобы оценить степень разрушений. Также она руководила процессом эвакуации населения после введения в населённом пункте режима ЧС.

Напомним, что в конце прошлого года стало известно, что Анжелика Самойлова стала первым заместителем главы администрации Вейделевского района. Она будет исполнять обязанности начальника до тех пор, пока не проведут конкурс.

В мае 2023 года указом президента РФ Самойлова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также известно, что Вейделевский район ранее возглавлял Александр Алексеев. 13 декабря губернатор Вячеслав Гладков сообщил об отставке Алексеева. Как оказалось, к его работе у правоохранителей ранее появились вопросы.

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