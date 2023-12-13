Оценку дадут силовики: Гладков сообщил об увольнении главы района

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Александр Алексеев покидает должность главы администрации Вейделевского района. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил 13 декабря.
Причиной увольнения стали признаки нарушения законодательства, выявленные в его работе. Теперь ситуацию изучают правоохранители.
Интересно, что сам Александр Алексеев сегодня опубликовал пост о личном приёме граждан. Своё увольнение он пока не комментировал.
Алексеев — уроженец Волоконовского района. Окончил Новооскольский сельскохозяйственный техникум по специальности «Техник-менеджер» и БУКЭП по специальности «Экономика и управление на предприятии». Ранее работал в администрации Волоконовского района — занимался развитием сельских территорий.
Врио главы администрации Вейделевского района Алексеева назначили в декабре 2022 года. В феврале 2023-го он стал полноценным главой района.
К работе его предшественника на этом посту у Гладкова ранее тоже возникли вопросы. Анатолий Тарасенко оставил должность после претензий силовиков. Сообщалось, что экс-главу Вейделевского района подозревают в получении взятки в крупном размере.