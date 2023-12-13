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Александр Алексеев

Оценку дадут силовики: Гладков сообщил об увольнении главы района

13 декабря 2023, 09:06
Фото: страница Александра Алексеева в соцсети
Александр Алексеев

Александр Алексеев оставляет должность главы Вейделевского района

Администрацию Вейделевского района Алексеев как врио возглавлял с декабря 2022 года, а как полноценный руководитель — с февраля 2023-го. Теперь его работе дадут оценку правоохранительные органы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Александр Алексеев покидает должность главы администрации Вейделевского района. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил 13 декабря.

Причиной увольнения стали признаки нарушения законодательства, выявленные в его работе. Теперь ситуацию изучают правоохранители.

Интересно, что сам Александр Алексеев сегодня опубликовал пост о личном приёме граждан. Своё увольнение он пока не комментировал.

Алексеев — уроженец Волоконовского района. Окончил Новооскольский сельскохозяйственный техникум по специальности «Техник-менеджер» и БУКЭП по специальности «Экономика и управление на предприятии». Ранее работал в администрации Волоконовского района — занимался развитием сельских территорий.

Врио главы администрации Вейделевского района Алексеева назначили в декабре 2022 года. В феврале 2023-го он стал полноценным главой района.

К работе его предшественника на этом посту у Гладкова ранее тоже возникли вопросы. Анатолий Тарасенко оставил должность после претензий силовиков. Сообщалось, что экс-главу Вейделевского района подозревают в получении взятки в крупном размере.

Экс-главу района в Белгородской области Тарасенко подозревают в получении взятки
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#Белгородская область#Политика#Вейделевский район#Нарушения#Увольнение#Отставка#Глава района#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Анатолий Тарасенко#Александр Алексеев
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