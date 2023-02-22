После скандального ухода Тарасенко в Вейделевском районе назначили нового главу

Бывшего руководителя районной администрации подозревают в получении взятки в крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Также в поле зрения правоохранителей попал и его подчинённый — его подозревают в хищении бюджетных денег в особо крупном размере и в получении взятки.