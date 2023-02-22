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Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

После скандального ухода Тарасенко в Вейделевском районе назначили нового главу

22 февраля 2023, 11:51
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Александр Алексеев

Александр Алексеев стал главой Вейделевского района

С конца декабря 2022 года Александр Алексеев был врио главы администрации муниципалитета. Его кандидатуру на пост единогласно поддержали местные депутаты, сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области.

С 22 февраля Александр Алексеев приступает к обязанностям главы администрации Вейделевского района. Его кандидатуру единогласно поддержали местные депутаты.

Александр Алексеев родился в Волоконовском районе. Получил специальность «Техник-менеджер» в Новооскольском сельхозтехникуме. По окончании работал в агропромышленном объединении и заочно учился в Белгородском университете потребительской кооперации по специальности «Экономика и управление на предприятии».

С 2014 года занимал должность первого заместителя главы администрации Волоконовского района по развитию сельских территорий — начальника управления сельского хозяйства.

Последние два месяца был врио главы администрации Вейделевского района.

Предыдущий глава района Анатолий Тарасенко покинул свой пост 23 декабря 2022 года. Летом минувшего года губернатор Вячеслав Гладков просил проверить работу Тарасенко после того, как экс-глава не справился с поручениями. Возникли вопросы к его работе и у силовых структур.

Бывшего руководителя районной администрации подозревают в получении взятки в крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Также в поле зрения правоохранителей попал и его подчинённый — его подозревают в хищении бюджетных денег в особо крупном размере и в получении взятки.

Экс-главу района в Белгородской области Тарасенко подозревают в получении взятки
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#Ольга Аксёнова#Назначение#Глава района#Политика#Белгородская область#Вейделевский район#Александр Алексеев#Анатолий Тарасенко
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