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Стало известно, кого назначили врио главы Вейделевского района

Сегодня, 10:00
Фото: правительство Белгородской области
Ушедшего в отставку из-за претензий силовиков Анатолия Тарасенко до назначения нового главы заменит Александр Алексеев, сообщили в региональном правительстве.

Руководить Вейделевским районом в Белгородской области, пока не выберут нового главу, будет Александр Алексеев. Он заменит Анатолия Тарасенко, который покинул пост по собственному желанию. Имя нового главы станет известно 22 февраля.

Сообщалось, что Тарасенко решил уйти из-за претензий силовиков. О каких именно претензиях шла речь, не уточняется.

Врио главы района Александр Алексеев — уроженец Волоконовского района.  После школы он окончил Новооскольский сельскохозяйственный техникум по специальности «техник-менеджер». Ранее чиновник работал в волоконовской администрации. С 2014 года был заместителем главы по развитию сельских территорий.

О том, что Тарасенко ушёл с поста, 23 декабря сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона ещё летом просил проверить его работу.

Глава района в Белгородской области покинул пост после претензий силовиков
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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Вейделевский район#Анатолий Тарасенко#Следствие#Врио главы#Назначение
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Глава района в Белгородской области покинул пост после претензий силовиков
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