Стало известно, кого назначили врио главы Вейделевского района

Руководить Вейделевским районом в Белгородской области, пока не выберут нового главу, будет Александр Алексеев. Он заменит Анатолия Тарасенко, который покинул пост по собственному желанию. Имя нового главы станет известно 22 февраля.
Сообщалось, что Тарасенко решил уйти из-за претензий силовиков. О каких именно претензиях шла речь, не уточняется.
Врио главы района Александр Алексеев — уроженец Волоконовского района. После школы он окончил Новооскольский сельскохозяйственный техникум по специальности «техник-менеджер». Ранее чиновник работал в волоконовской администрации. С 2014 года был заместителем главы по развитию сельских территорий.
О том, что Тарасенко ушёл с поста, 23 декабря сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона ещё летом просил проверить его работу.