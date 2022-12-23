Глава района в Белгородской области покинул пост после претензий силовиков

Пост главы Вейделевского района покинул Анатолий Тарасенко. Об его уходе с должности заявил Вячеслав Гладков.
У силовых структур возникли претензии к работе Тарасенко. Какие именно, губернатор не уточнил. Вячеслав Гладков добавил, что следственные мероприятия продолжаются.
Анатолий Тарасенко родился в 1960 году в посёлке Викторополь Вейделевского района. 27 лет он проработал в системе потребкооперации муниципалитета. С 2003 по 2007 гг. был депутатом местного совдепа, а после, до августа 2011 года, — председателем муниципального совета.
Главой Вейделевского района Анатолий Тарасенко был с 16 августа 2011 года. Врио главы района после его ухода будет Александр Алексеев. До назначения он был замглавы по развитию сельских территорий, начальник управления сельского хозяйства.
Конкурс на должность руководителя местной администрации состоится 22 февраля 2023 года.
В июле 2022 года губернатор Вячеслав Гладков заявил, что необходимо проверить работу Анатолия Тарасенко. Тогда главу региона возмутило, что Тарасенко не смог отработать два поручения. Гладков заявил, что отправил комиссию в район для проверки.
Напомним, что ранее должность главы Борисовского района покинул Николай Давыдов.