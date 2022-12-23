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Глава района в Белгородской области покинул пост после претензий силовиков

Сегодня, 09:07
Фото: страница Анатолия Тарасенко в ВК
Претензии у силовых структур возникли к Анатолию Тарасенко. Он покинул пост главы администрации Вейделевского района, сообщил Вячеслав Гладков. Губернатор ещё летом просил проверить работу теперь уже экс-главы района.

Пост главы Вейделевского района покинул Анатолий Тарасенко. Об его уходе с должности заявил Вячеслав Гладков.

У силовых структур возникли претензии к работе Тарасенко. Какие именно, губернатор не уточнил. Вячеслав Гладков добавил, что следственные мероприятия продолжаются.

Анатолий Тарасенко родился в 1960 году в посёлке Викторополь Вейделевского района. 27 лет он проработал в системе потребкооперации муниципалитета. С 2003 по 2007 гг. был депутатом местного совдепа, а после, до августа 2011 года, — председателем муниципального совета.

Главой Вейделевского района Анатолий Тарасенко был с 16 августа 2011 года. Врио главы района после его ухода будет Александр Алексеев. До назначения он был замглавы по развитию сельских территорий, начальник управления сельского хозяйства.

Конкурс на должность руководителя местной администрации состоится 22 февраля 2023 года. 

В июле 2022 года губернатор Вячеслав Гладков заявил, что необходимо проверить работу Анатолия Тарасенко. Тогда главу региона возмутило, что Тарасенко не смог отработать два поручения. Гладков заявил, что отправил комиссию в район для проверки.

Напомним, что ранее должность главы Борисовского района покинул Николай Давыдов.

Николай Давыдов покинул пост главы Борисовкого района
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#Общество#Белгородская область#Вейделевский район#Анатолий Тарасенко#Вячеслав Гладков#Силовики#Глава района#Проверка#Следствие#Инна Рогова
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