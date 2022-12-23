Глава района в Белгородской области покинул пост после претензий силовиков

Анатолий Тарасенко родился в 1960 году в посёлке Викторополь Вейделевского района. 27 лет он проработал в системе потребкооперации муниципалитета. С 2003 по 2007 гг. был депутатом местного совдепа, а после, до августа 2011 года, — председателем муниципального совета.