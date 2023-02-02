Экс-главу района в Белгородской области Тарасенко подозревают в получении взятки

Губернатор заявил, что у силовиков были претензии к работе теперь уже бывшего главы района. Какие именно — не уточнялось. При этом в июле 2022 года Вячеслав Гладков просил проверить работу Анатолия Тарасенко, так как он не смог отработать некоторые поручения. Тогда же направлялась комиссия в Вейделевский район.