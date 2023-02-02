Экс-главу района в Белгородской области Тарасенко подозревают в получении взятки

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В отношении бывшего главы администрации Вейделевского района возбудили уголовное дело. Анатолия Тарасенко подозревают в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Если его признают виновным, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Расследование ведут региональные ФСБ и МВД.
Помимо этого, в хищении денег из бюджета в особо крупном размере и получении крупной взятки подозревают бывшего подчинённого Тарасенко — начальника районного управления строительства, архитектуры и ЖКХ, пишет издание со ссылкой на собственные источники.
Анатолий Тарасенко возглавлял Вейделевский район с августа 2011 по декабрь 2022 года. 23 декабря Вячеслав Гладков сообщил, что Тарасенко покидает пост.
Губернатор заявил, что у силовиков были претензии к работе теперь уже бывшего главы района. Какие именно — не уточнялось. При этом в июле 2022 года Вячеслав Гладков просил проверить работу Анатолия Тарасенко, так как он не смог отработать некоторые поручения. Тогда же направлялась комиссия в Вейделевский район.
Требование прекратить действие служебного контракта с Анатолием Тарасенко в связи с утратой доверия направляла в суд и прокуратура.
С декабря 2022 года врио главы администрации Вейделевского района является Александр Алексеев.