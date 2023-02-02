Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Экс-главу района в Белгородской области Тарасенко подозревают в получении взятки

2 февраля 2023, 10:14
Фото: страница Анатолия Тарасенко в ВК
Анатолий Тарасенко

Против экс-главы Вейделевского района Тарасенко возбудили уголовное дело за взятку

По статье бывшему главе района грозит до 12 лет тюрьмы. Помимо этого, в хищении денег из бюджета в особо крупном размере и получении крупной взятки подозревают бывшего подчинённого Тарасенко, сообщает «Фонарь».

В отношении бывшего главы администрации Вейделевского района возбудили уголовное дело. Анатолия Тарасенко подозревают в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Если его признают виновным, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Расследование ведут региональные ФСБ и МВД.

Помимо этого, в хищении денег из бюджета в особо крупном размере и получении крупной взятки подозревают бывшего подчинённого Тарасенко — начальника районного управления строительства, архитектуры и ЖКХ, пишет издание со ссылкой на собственные источники.

Анатолий Тарасенко возглавлял Вейделевский район с августа 2011 по декабрь 2022 года. 23 декабря Вячеслав Гладков сообщил, что Тарасенко покидает пост.

Губернатор заявил, что у силовиков были претензии к работе теперь уже бывшего главы района. Какие именно — не уточнялось. При этом в июле 2022 года Вячеслав Гладков просил проверить работу Анатолия Тарасенко, так как он не смог отработать некоторые поручения. Тогда же направлялась комиссия в Вейделевский район.

Требование прекратить действие служебного контракта с Анатолием Тарасенко в связи с утратой доверия направляла в суд и прокуратура.

С декабря 2022 года врио главы администрации Вейделевского района является Александр Алексеев.

В прокуратуре раскрыли суть претензий к экс-главе Вейделевского района Тарасенко
Узнать подробнее
Читайте также:
Отставка Тарасенко, гибель школьницы в Белгороде и отдых на Новый год: итоги дняСледком отказался комментировать ситуацию с уходом главы Вейделевского районаСтало известно, кого назначили врио главы Вейделевского района
#Инна Рогова#Уголовное дело#Получение взятки#ФСБ#Мвд#Глава района#Отставка#Подчинённый#Происшествия#Коррупция#Белгородская область#Вейделевский район#Анатолий Тарасенко
Подпишитесь
«Стропили кубики». Кто и за сколько работает на засечной черте в Белгородской области
Сегодня, 08:50
С «Городская поликлиника г. Белгорода» требуют 9 млн рублей за утерянное оборудование
Сегодня, 08:17
Не найдут крайнего: белгородка пожаловалась на огромную лужу под подъездом МКД
Сегодня, 08:22
Какие повреждённые при обстреле белгородские дома восстановят за 9,4 млрд рублей?
Сегодня, 05:47
Это командировка: в мэрии Белгорода подтвердили труд бюджетников на засечной черте
Сегодня, 10:08