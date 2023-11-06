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Published Сегодня, 13:37

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белгородская Журавлёвка

Пустота и несколько человек: как выглядит приграничная белгородская Журавлёвка

6 ноября 2023, 13:37
Фото: страница Анжелики Самойловой в ВК
белгородская Журавлёвка

Фотографии опустевшей Журавлёвки в белгородском приграничье опубликовали в Сети

Фото опубликовала глава сельского поселения Анжелика Самойлова на своей странице в соцсети.
Сюжет
Соцсети

В Сети появились фотографии из приграничного села Журавлёвка в Белгородском районе, в котором ещё в прошлом году ввели режим чрезвычайной ситуации. Снимки опубликовала глава сельского поселения Анжелика Самойлова с подписью: «Ещё недавно здесь бурлила жизнь…». На изображениях видны заросший травой парк Победы, детские площадки и братская могила советских воинов.

По данным «Открытого Белгорода» в селе, которое находится на границе с Украиной, продолжают жить восемь человек, которые отказались покидать свои дома. Всего же в 15 белгородских населённых пунктах с режимом ЧС остались жить 202 человека.

белгородская Журавлёвкабелгородская Журавлёвка
белгородская Журавлёвкабелгородская Журавлёвка
белгородская Журавлёвкабелгородская Журавлёвка
белгородская Журавлёвкабелгородская Журавлёвка
белгородская Журавлёвкабелгородская Журавлёвка
белгородская Журавлёвкабелгородская Журавлёвка
белгородская Журавлёвкабелгородская Журавлёвка
белгородская Журавлёвкабелгородская Журавлёвка
белгородская Журавлёвка
Фото: страница Анжелики Самойловой в ВК
Что ждёт приграничную Журавлёвку после окончания СВО?
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#Белгородская область#Евгений Грицков#Соцсети#Украина#Фотографии#Белгород#Журавлёвка#Режим ЧС#СВО#Анжелика Самойлова
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