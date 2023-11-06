Пустота и несколько человек: как выглядит приграничная белгородская Журавлёвка

В Сети появились фотографии из приграничного села Журавлёвка в Белгородском районе, в котором ещё в прошлом году ввели режим чрезвычайной ситуации. Снимки опубликовала глава сельского поселения Анжелика Самойлова с подписью: «Ещё недавно здесь бурлила жизнь…». На изображениях видны заросший травой парк Победы, детские площадки и братская могила советских воинов.