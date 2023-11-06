Пустота и несколько человек: как выглядит приграничная белгородская Журавлёвка

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В Сети появились фотографии из приграничного села Журавлёвка в Белгородском районе, в котором ещё в прошлом году ввели режим чрезвычайной ситуации. Снимки опубликовала глава сельского поселения Анжелика Самойлова с подписью: «Ещё недавно здесь бурлила жизнь…». На изображениях видны заросший травой парк Победы, детские площадки и братская могила советских воинов.
По данным «Открытого Белгорода» в селе, которое находится на границе с Украиной, продолжают жить восемь человек, которые отказались покидать свои дома. Всего же в 15 белгородских населённых пунктах с режимом ЧС остались жить 202 человека.