Экс-глава приграничной Журавлёвки Самойлова перешла на работу в Вейделевский район

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Published Сегодня, 08:55
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Первым заместителем главы администрации Вейделевского района стала Анжелика Самойлова. О назначении сообщили в пресс-службе местной администрации. Она будет исполнять обязанности начальника до тех пор, пока не проведут конкурс. Он запланирован на 16 февраля.
Анжелика Самойлова родилась в 1974 году в хуторе Валковский Белгородского района. Окончила педагогический колледж в столице региона по специальности «преподавание в начальных классах», а затем — БелГУ по тому же профилю.
С 2015 года Самойлова работает в системе местного самоуправления. До 26 декабря 2023 года она возглавляла администрацию Журавлёвского сельского поселения Белгородского района. В него входят приграничные Журавлёвка и Нехотеевка.
В мае 2023 года указом президента РФ Самойлова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Вейделевский район ранее возглавлял Александр Алексеев. В должности врио руководителя он работал с декабря 2022 года, как официальный глава — с февраля 2023 года. 13 декабря губернатор Вячеслав Гладков сообщил об отставке Алексеева. Как оказалось, к его работе у правоохранителей ранее появились вопросы. Примечательно, что предшественник Алексеева на этом посту — экс-глава Вейделевского района Анатолий Тарасенко — сейчас является фигурантом уголовного дела.
Добавим, что это не первый случай, когда главу администрации в приграничье переводят в другой район. В сентябре стало известно, что глава Муромской территориальной администрации в Шебекинском горокруге Галина Руденко перейдёт в Красногвардейский район. В ноябре её официально назначили на должность руководителя.