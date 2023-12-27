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Анжелика Самойлова

Экс-глава приграничной Журавлёвки Самойлова перешла на работу в Вейделевский район

27 декабря 2023, 08:55
Фото: пресс-служба администрации Вейделевского района
Анжелика Самойлова

Анжелика Самойлова стала первым замглавы Вейделевского района

Эту должность она будет занимать до тех пор, пока не проведут конкурс. Анжелика Самойлова ранее возглавляла администрацию Журавлёвского сельского поселения в Белгородском районе. Место главы Вейделевского района освободилось после того, как у силовиков к предыдущему начальнику появились вопросы.

Первым заместителем главы администрации Вейделевского района стала Анжелика Самойлова. О назначении сообщили в пресс-службе местной администрации. Она будет исполнять обязанности начальника до тех пор, пока не проведут конкурс. Он запланирован на 16 февраля.

Анжелика Самойлова родилась в 1974 году в хуторе Валковский Белгородского района. Окончила педагогический колледж в столице региона по специальности «преподавание в начальных классах», а затем — БелГУ по тому же профилю.

С 2015 года Самойлова работает в системе местного самоуправления. До 26 декабря 2023 года она возглавляла администрацию Журавлёвского сельского поселения Белгородского района. В него входят приграничные Журавлёвка и Нехотеевка.

В мае 2023 года указом президента РФ Самойлова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Вейделевский район ранее возглавлял Александр Алексеев. В должности врио руководителя он работал с декабря 2022 года, как официальный глава — с февраля 2023 года. 13 декабря губернатор Вячеслав Гладков сообщил об отставке Алексеева. Как оказалось, к его работе у правоохранителей ранее появились вопросы. Примечательно, что предшественник Алексеева на этом посту — экс-глава Вейделевского района Анатолий Тарасенко — сейчас является фигурантом уголовного дела.

Добавим, что это не первый случай, когда главу администрации в приграничье переводят в другой район. В сентябре стало известно, что глава Муромской территориальной администрации в Шебекинском горокруге Галина Руденко перейдёт в Красногвардейский район. В ноябре её официально назначили на должность руководителя.

За что пойдёт под суд экс-глава Вейделевского района Анатолий Тарасенко?
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