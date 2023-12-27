Экс-глава приграничной Журавлёвки Самойлова перешла на работу в Вейделевский район

Вейделевский район ранее возглавлял Александр Алексеев. В должности врио руководителя он работал с декабря 2022 года, как официальный глава — с февраля 2023 года. 13 декабря губернатор Вячеслав Гладков сообщил об отставке Алексеева. Как оказалось, к его работе у правоохранителей ранее появились вопросы. Примечательно, что предшественник Алексеева на этом посту — экс-глава Вейделевского района Анатолий Тарасенко — сейчас является фигурантом уголовного дела.