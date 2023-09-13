Что ждёт приграничную Журавлёвку после окончания СВО?

Губернатору задали больше тысячи вопросов к его прямому эфиру 13 сентября. В частности, белгородцы интересовались ситуацией в приграничье, и что ждёт сёла после окончания специальной военной операции. Так, одна местная жительница спросила о состоянии кладбища в Журавлёвке, и какое будущее ждёт село и его жителей, когда наступит безопасное время.