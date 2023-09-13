Что ждёт приграничную Журавлёвку после окончания СВО?

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Губернатору задали больше тысячи вопросов к его прямому эфиру 13 сентября. В частности, белгородцы интересовались ситуацией в приграничье, и что ждёт сёла после окончания специальной военной операции. Так, одна местная жительница спросила о состоянии кладбища в Журавлёвке, и какое будущее ждёт село и его жителей, когда наступит безопасное время.
После окончания СВО село восстановится и будет развиваться и дальше. В первую очередь областная власть восстановит школу, детский сад и другие учреждения, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность жителей села.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
А информации о ситуации на сельском кладбище у главы региона нет — он честно признался, что не был там. Но также пообещал, что при наличии разрушений всё восстановят.