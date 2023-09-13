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Published Сегодня, 16:30

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Что ждёт приграничную Журавлёвку после окончания СВО?

13 сентября 2023, 16:30
Фото: Bel.ru
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Гладков озвучил планы по восстановлению Журавлёвки после СВО

Во время прямой линии губернатор Белгородской области рассказал, с чего начнут восстановление приграничного села, которое сейчас находится в зоне ЧС.

Губернатору задали больше тысячи вопросов к его прямому эфиру 13 сентября. В частности, белгородцы интересовались ситуацией в приграничье, и что ждёт сёла после окончания специальной военной операции. Так, одна местная жительница спросила о состоянии кладбища в Журавлёвке, и какое будущее ждёт село и его жителей, когда наступит безопасное время.

После окончания СВО село восстановится и будет развиваться и дальше. В первую очередь областная власть восстановит школу, детский сад и другие учреждения, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность жителей села.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

А информации о ситуации на сельском кладбище у главы региона нет — он честно признался, что не был там. Но также пообещал, что при наличии разрушений всё восстановят.

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#Белгородский район#Прямая линия#Будущее#Белгород#Вячеслав Гладков#Журавлёвка#Приграничье#СВО#Зона ЧС#Милена Фишер
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