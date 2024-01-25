Без сюрпризов: под Белгородом на второй срок назначили ещё одного главу

В феврале 2018 года Медведев переехал в Старый Оскол и до 2021 года был там замглавы округа по строительству. Позже работал в Белгороде первым замглавы горадминистрации и замглавы по строительству. В конце 2021 года Медведева назначили первым замглавы администрации Яковлевского округа.