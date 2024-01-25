Без сюрпризов: под Белгородом на второй срок назначили ещё одного главу

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Олег Медведев переизбран на второй срок на должность главы администрации Яковлевского горокруга. На открытое голосование Совета депутатов представили двоих кандидатов, набравших большинство голосов от конкурсной комиссии. Это были Олег Медведев и Роман Фальков.
Кандидаты представили программы социально-экономического развития горокруга. В итоге депутаты единогласно поддержали кандидатуру действующего главы.
Напомним, что Олег Медведев руководит округом с 25 января 2022 года.
В феврале 2018 года Медведев переехал в Старый Оскол и до 2021 года был там замглавы округа по строительству. Позже работал в Белгороде первым замглавы горадминистрации и замглавы по строительству. В конце 2021 года Медведева назначили первым замглавы администрации Яковлевского округа.