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Published Сегодня, 15:13

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Updated Сегодня, 15:15

Олег Медведев

Без сюрпризов: под Белгородом на второй срок назначили ещё одного главу

25 января 2024, 15:13
Фото: правительство Белгородской области
Олег Медведев

Олег Медведев продолжит руководить администрацией Яковлевского горокруга

Олега Медведева переизбрали главой администрации Яковлевского горокруга на второй срок, сообщает правительство области.

Олег Медведев переизбран на второй срок на должность главы администрации Яковлевского горокруга. На открытое голосование Совета депутатов представили двоих кандидатов, набравших большинство голосов от конкурсной комиссии. Это были Олег Медведев и Роман Фальков.

Кандидаты представили программы социально-экономического развития горокруга. В итоге депутаты единогласно поддержали кандидатуру действующего главы.

Напомним, что Олег Медведев руководит округом с 25 января 2022 года.

В феврале 2018 года Медведев переехал в Старый Оскол и до 2021 года был там замглавы округа по строительству. Позже работал в Белгороде первым замглавы горадминистрации и замглавы по строительству. В конце 2021 года Медведева назначили первым замглавы администрации Яковлевского округа.

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#Общество#Глава администрации#Глава#Белгород#Алина Харина#Олег Медведев#Яковлевский горокруг
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