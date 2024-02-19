Виноват водитель? Глава администрации под Белгородом объяснил инцидент со скорой

Напомним, что первый раз бригада скорой помощи застряла в селе Гостищево 14 февраля. Тогда врачи не смогли госпитализировать вовремя человека с инсультом. В тот раз глава Яковлевского округа отметил, что дороги в ближайшее время в микрорайоне строить не планируется.