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Скорая помощь

Виноват водитель? Глава администрации под Белгородом объяснил инцидент со скорой

19 февраля 2024, 08:26
Фото: 1MI
Скорая помощь

Медведев: скорая помощь под Белгородом застряла из-за выбора не той дороги

Глава Яковлевского округа Олег Медведев утверждает, что бригада скорой помощи застряла не на асфальтированной дороге, а на «накатанной жителями», поскольку водитель решил сократить путь. У белгородцев к этому объяснению остались вопросы.

Машина скорой помощи второй раз за неделю застряла на дороге в селе Гостищево Яковлевского округа. Местная жительница отмечает, что проблемы возникли из-за гололедицы. На этот раз врачи приезжали на вызов к ребёнку.

«Итог какой: дороги вовремя в Гостищево не посыпают, не чистят, ямочный ремонт не делается… А ещё глава администрации Яковлевского округа прислал это фото, якобы везде обработано песко-соляной смесью… К сожалению, это не так», — пишет белгородка.

На обращение отреагировал глава муниципалитета Олег Медведев. Он утверждает, что водитель скорой помощи 17 февраля решил ехать не по асфальтированной дороге, а по «накатанной жителями грунтовой дороге», чтобы сократить путь.

В результате машина скорой помощи застряла, понадобилось использовать специализированную технику, чтобы её вытащить. Несмотря на инцидент, медицинская помощь ребёнку была оказана своевременно и в полном объёме. Обработка ПСС выполняется регулярно согласно графику.
Олег Медведев

Впрочем, такое объяснение белгородцев не совсем устроило. Автор жалобы настаивает, что обработка не выполняется регулярно, а другой местный житель предположил, что в этой истории с дорогой «проще всё на водителя спихнуть».

Ответ главы Яковлевского округаОтвет главы Яковлевского округа
Ответ главы Яковлевского округа
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Напомним, что первый раз бригада скорой помощи застряла в селе Гостищево 14 февраля. Тогда врачи не смогли госпитализировать вовремя человека с инсультом. В тот раз глава Яковлевского округа отметил, что дороги в ближайшее время в микрорайоне строить не планируется.

Под Белгородом второй раз за неделю застряла машина скорой помощи из-за плохой дороги
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#Общество#Белгородская область#Скорая помощь#Дороги#Белгород#Олег Медведев#Яковлевский горокруг#Александра Склярова#Плохая дорога
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