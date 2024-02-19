Виноват водитель? Глава администрации под Белгородом объяснил инцидент со скорой

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Машина скорой помощи второй раз за неделю застряла на дороге в селе Гостищево Яковлевского округа. Местная жительница отмечает, что проблемы возникли из-за гололедицы. На этот раз врачи приезжали на вызов к ребёнку.
«Итог какой: дороги вовремя в Гостищево не посыпают, не чистят, ямочный ремонт не делается… А ещё глава администрации Яковлевского округа прислал это фото, якобы везде обработано песко-соляной смесью… К сожалению, это не так», — пишет белгородка.
На обращение отреагировал глава муниципалитета Олег Медведев. Он утверждает, что водитель скорой помощи 17 февраля решил ехать не по асфальтированной дороге, а по «накатанной жителями грунтовой дороге», чтобы сократить путь.
В результате машина скорой помощи застряла, понадобилось использовать специализированную технику, чтобы её вытащить. Несмотря на инцидент, медицинская помощь ребёнку была оказана своевременно и в полном объёме. Обработка ПСС выполняется регулярно согласно графику.
Олег Медведев
Впрочем, такое объяснение белгородцев не совсем устроило. Автор жалобы настаивает, что обработка не выполняется регулярно, а другой местный житель предположил, что в этой истории с дорогой «проще всё на водителя спихнуть».
Напомним, что первый раз бригада скорой помощи застряла в селе Гостищево 14 февраля. Тогда врачи не смогли госпитализировать вовремя человека с инсультом. В тот раз глава Яковлевского округа отметил, что дороги в ближайшее время в микрорайоне строить не планируется.