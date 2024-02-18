Под Белгородом второй раз за неделю застряла машина скорой помощи из-за плохой дороги

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В селе Гостищево снова застряла машина скорой помощи. В Telegram-канале «Блэтгород» уточняют, что транспорт застрял на улице Комсомольской. Помогали вытаскивать машину соседи и МЧС.
Как отмечают местные жители, в населённом пункте этой зимой наблюдаются проблемы с очисткой и посыпкой дорог. Ямочный ремонт зимой не проводился.
Также местные жители отмечают, что на многих улицах образовалось много льда из-за того, что не чистили снег. Помимо этого, некоторые жители откачивают воду с погребов прямо на дорогу, из-за чего также образуются ямы и лёд.
Отмечается, что на дорогах ежедневно застревают автомобили местных жителей.
Напомним, что 14 февраля в населённом пункте мужчину с инсультом не смогли вовремя увезти в больницу. Причиной стала — плохая дорога. Машина скорой застряла из-за гололёда. Позже глава округа сообщил, что в текущем году строительство дороги в микрорайоне не планируется.