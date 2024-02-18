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скорая помощь

Под Белгородом второй раз за неделю застряла машина скорой помощи из-за плохой дороги

18 февраля 2024, 12:47
Фото: 1MI
скорая помощь

Под Белгородом снова застряла машина скорой помощи из-за плохой дороги

Инцидент произошёл в селе Гостищево Яковлевского горокруга. На дороге застрял автомобиль скорой помощи. Подробности рассказывает «Белгород №1».

В селе Гостищево снова застряла машина скорой помощи. В Telegram-канале «Блэтгород» уточняют, что транспорт застрял на улице Комсомольской. Помогали вытаскивать машину соседи и МЧС.

Как отмечают местные жители, в населённом пункте этой зимой наблюдаются проблемы с очисткой и посыпкой дорог. Ямочный ремонт зимой не проводился.

Также местные жители отмечают, что на многих улицах образовалось много льда из-за того, что не чистили снег. Помимо этого, некоторые жители откачивают воду с погребов прямо на дорогу, из-за чего также образуются ямы и лёд.

Отмечается, что на дорогах ежедневно застревают автомобили местных жителей.

Напомним, что 14 февраля в населённом пункте мужчину с инсультом не смогли вовремя увезти в больницу. Причиной стала — плохая дорога. Машина скорой застряла из-за гололёда. Позже глава округа сообщил, что в текущем году строительство дороги в микрорайоне не планируется.

машина скорой в Гостищевомашина скорой в Гостищево
машина скорой в Гостищево
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Белгородца с инсультом не смогли вовремя увезти в больницу из-за плохой дороги
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#Общество#Белгородская область#Дорога#Скорая помощь#Гололёд#Белгород#Алина Харина#Яковлевский горокруг
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