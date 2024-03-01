Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Дорога

В домах белгородцев трясутся стены от проезжающих мимо машин из-за плохой дороги

1 марта 2024, 14:07
Фото: Изображение Midjourney
Дорога

Белгородцы просят отремонтировать старую городскую дорогу

С жалобой обратились жители улицы Семёна Чайкина в «Народный фронт». Дорогу там не ремонтировали с 2012 года.

Как рассказывают жители улицы, в их домах трясутся стены от проезжающих мимо машин. Происходит это из-за дороги.

«Когда автобус едет, стены трясутся. Слов нет, один ужас. Только латают — и всё: завтра/послезавтра снова будут ямы», — рассказала белгородка Валентина.

Раньше в частном секторе ездил только один автобус. Постепенно транспортный поток увеличился. Дорога начала портиться от количества машин, также на состояние полотна повлияли температурные качели.

Кроме того, на дороге проводят только ямочный ремонт, тогда как участку уже требуется капитальный ремонт. Дорожное полотно здесь основательно приводили в порядок в последний раз 12 лет назад.

«Народный фронт» направил соответствующую жалобу в администрацию Белгорода.

Дорога на улице Семёна Чайкина
Видео: Народный фронт
Белгородцы пожаловались Гладкову на плохие дороги в Канаде
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы пожаловались Гладкову на плохие дороги в КанадеЧиновников упрекнули в бездействии из-за плохих дорог: дело дошло до судаТретий раз за месяц: белгородцы снова завязли в грязи из-за отсутствия дороги
#Город#Видео#Белгородская область#Дорога#Ремонт#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Дом, авто и линия газоснабжения пострадали при обстреле белгородского хутора
Сегодня, 13:02
Не каждому по зубам: сколько за год заработал «Голливуд» в Белгороде?
Сегодня, 12:24
В Москве попрощались с экс-сенатором от Белгородской области Николаем Рыжковым
Сегодня, 11:55
Белгородэнерго приглашает на работу операторов Контакт-центра
Сегодня, 10:50
Под огнём оказался трактор: ВСУ в третий раз за час атаковали Белгородскую область
Сегодня, 13:10
Из окон светит «символ проституток»: центру современного искусства не дают покоя
Сегодня, 09:07