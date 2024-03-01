В домах белгородцев трясутся стены от проезжающих мимо машин из-за плохой дороги

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Как рассказывают жители улицы, в их домах трясутся стены от проезжающих мимо машин. Происходит это из-за дороги.
«Когда автобус едет, стены трясутся. Слов нет, один ужас. Только латают — и всё: завтра/послезавтра снова будут ямы», — рассказала белгородка Валентина.
Раньше в частном секторе ездил только один автобус. Постепенно транспортный поток увеличился. Дорога начала портиться от количества машин, также на состояние полотна повлияли температурные качели.
Кроме того, на дороге проводят только ямочный ремонт, тогда как участку уже требуется капитальный ремонт. Дорожное полотно здесь основательно приводили в порядок в последний раз 12 лет назад.
«Народный фронт» направил соответствующую жалобу в администрацию Белгорода.