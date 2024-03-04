На смену мальчику Алёше: под Белгородом пенсионер встречает военнослужащих

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
В Строителе заметили мужчину, который встречает автомобили российских военнослужащих с триколором.
Напомним, что два года назад в Сети появилось видео с мальчиком Алёшей, который приветствовал военных. Юный белгородец ежедневно с начала СВО во время проезда военной техники выбегал на улицу и приветствовал бойцов.
Недавно стало известно, что отец мальчика ушёл добровольцем на СВО. Мать Алёши также работает с военными. Женщина прошла подготовку и стала санинструктором. В феврале сообщалось, что Алёшу увезли на время в Пензенскую область из-за обстрелов.