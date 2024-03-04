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Флаг

На смену мальчику Алёше: под Белгородом пенсионер встречает военнослужащих

4 марта 2024, 06:40
Фото: 1MI
Флаг

Под Белгородом заметили мужчину, встречающего бойцов с флагом России

Белгородца с флагом заметили на дороге в Строителе. Видео опубликовали в Telegram-канале «Белгород № 1».

В Строителе заметили мужчину, который встречает автомобили российских военнослужащих с триколором.

Напомним, что два года назад в Сети появилось видео с мальчиком Алёшей, который приветствовал военных. Юный белгородец ежедневно с начала СВО во время проезда военной техники выбегал на улицу и приветствовал бойцов.

Недавно стало известно, что отец мальчика ушёл добровольцем на СВО. Мать Алёши также работает с военными. Женщина прошла подготовку и стала санинструктором. В феврале сообщалось, что Алёшу увезли на время в Пензенскую область из-за обстрелов.

Мужчина встречает военных с флагом России
Видео: Telegram-канал «Белгород №1»
Отец — на СВО, мать — санинструктор: что известно о мальчике Алёше и его семье?
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#Видео#Общество#Белгородская область#Пенсионер#Строитель#Новости Белгорода#Флаг#Военные#Белгород#Алина Харина
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