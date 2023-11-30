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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Концерт

SHAMAN на концерте в Белгороде дал спеть знаменитому мальчику Алёше

30 ноября 2023, 12:28
Фото: 1MI
Концерт

SHAMAN выступил с концертом в Белгороде

Ребята — приветствовавший военных Алёша и волонтёр Дима — стали особыми гостями на концерте певца. Артист подошёл к ребятам и спел вместе с ними песню. Видео выступления певец опубликовал в своей официальной группе в соцсети

29 ноября в ДК «Энергомаш» состоялось выступление Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. В конце концерта артист исполнил песню вместе с двумя юными белгородцами.

Гостем звезды стал Алёша, который в шлемофоне вышел на дорогу поприветствовать проезжавших мимо его дома российских военнослужащих. Также певец встретился с Димой, проживающем в Строителе — мальчик с ранних лет отправляет бойцам на СВО подарки, лекарства и другие нужные вещи.

Ребята вместе со своими семьями стали особыми гостями на концерте SHAMAN.

Напомним, что белгородец Дима приходил в программу «Наши» на телеканале «Россия-1», чтобы рассказать о том, как он помогает военным. Дима вместе со своей семьёй создал волонтёрскую группу «Встанем», назвав её в честь песни певца. В ходе передачи артист обратился к белгородцу через видеозапись и пригласил его на свой концерт в ноябре.

Вчера, 29 ноября, в «Белгород-Арене» также должно было состояться выступление Григория Лепса, однако его перенесли. Изначально концерт певца должен быть состояться 29 апреля, но в тот раз его перенесли на ноябрь.

Певец спел песню с Алёшей и Димой
Видео: группа ВК "SHAMAN"
Не самый лучший день: известный певец перенёс концерт в Белгороде
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