SHAMAN на концерте в Белгороде дал спеть знаменитому мальчику Алёше

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
29 ноября в ДК «Энергомаш» состоялось выступление Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. В конце концерта артист исполнил песню вместе с двумя юными белгородцами.
Гостем звезды стал Алёша, который в шлемофоне вышел на дорогу поприветствовать проезжавших мимо его дома российских военнослужащих. Также певец встретился с Димой, проживающем в Строителе — мальчик с ранних лет отправляет бойцам на СВО подарки, лекарства и другие нужные вещи.
Ребята вместе со своими семьями стали особыми гостями на концерте SHAMAN.
Напомним, что белгородец Дима приходил в программу «Наши» на телеканале «Россия-1», чтобы рассказать о том, как он помогает военным. Дима вместе со своей семьёй создал волонтёрскую группу «Встанем», назвав её в честь песни певца. В ходе передачи артист обратился к белгородцу через видеозапись и пригласил его на свой концерт в ноябре.
Вчера, 29 ноября, в «Белгород-Арене» также должно было состояться выступление Григория Лепса, однако его перенесли. Изначально концерт певца должен быть состояться 29 апреля, но в тот раз его перенесли на ноябрь.