SHAMAN на концерте в Белгороде дал спеть знаменитому мальчику Алёше

Напомним, что белгородец Дима приходил в программу «Наши» на телеканале «Россия-1», чтобы рассказать о том, как он помогает военным. Дима вместе со своей семьёй создал волонтёрскую группу «Встанем», назвав её в честь песни певца. В ходе передачи артист обратился к белгородцу через видеозапись и пригласил его на свой концерт в ноябре.