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Published Сегодня, 12:54

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Updated Сегодня, 12:56

Белгородские чиновники заказали патриотический мультфильм о спецоперации

Алёша и команда: белгородские чиновники заказали патриотический мультфильм об СВО

6 сентября 2023, 12:54
Фото: 1MI

Белгородские чиновники заказали патриотический мультфильм о спецоперации

Анимационная лента будет называться «СВОИ». Картина представит «жителей региона, которые защищают свою землю». Подробности сообщает «Фонарь».

Правительство Белгородской области заказало мультфильм, посвящённый СВО. Картину будет делать московское ООО «Индикатор Медиа». Главными героями станут «жители региона, которые защищают свою землю». Сама лента будет называться «СВОИ» (12+).

Как пишет издание, главными героями мультипликационного фильма станут уже прославившийся юный белгородец Алёша, Катя — военный фельдшер, Наташа — волонтёр #МЫВМЕСТЕ, Саша — оператор радиоперехвата войск ПВО, Рома — танкист. Согласно проекту, вдохновлялись авторы одноимённой серией открыток о белгородцах — участниках спецоперации.

Премьера состоится в ноябре. Рассчитан мультфильм на зрителей старше 12 лет.

В честь уже упомянутого мальчика Алёши в Белгородской области ранее производили шоколад. Мальчик, встречающий колонны российской военной техники, появился на этикетке сладостей.

кадр из мультфильмакадр из мультфильма
кадр из мультфильма
Фото: «Фонарь»
Шоколад «Алёшка» начали выпускать в Белгородской области
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#Белгородская область#Мультфильм#Белгород#Наталья Корявых#Спецоперация на Украине#Мальчик Алёша#СВО#Екатерина Иванова
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