Алёша и команда: белгородские чиновники заказали патриотический мультфильм об СВО

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Правительство Белгородской области заказало мультфильм, посвящённый СВО. Картину будет делать московское ООО «Индикатор Медиа». Главными героями станут «жители региона, которые защищают свою землю». Сама лента будет называться «СВОИ» (12+).
Как пишет издание, главными героями мультипликационного фильма станут уже прославившийся юный белгородец Алёша, Катя — военный фельдшер, Наташа — волонтёр #МЫВМЕСТЕ, Саша — оператор радиоперехвата войск ПВО, Рома — танкист. Согласно проекту, вдохновлялись авторы одноимённой серией открыток о белгородцах — участниках спецоперации.
Премьера состоится в ноябре. Рассчитан мультфильм на зрителей старше 12 лет.
В честь уже упомянутого мальчика Алёши в Белгородской области ранее производили шоколад. Мальчик, встречающий колонны российской военной техники, появился на этикетке сладостей.