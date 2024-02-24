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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Мальчик Алёша из Белгородской области

Отец — на СВО, мать — санинструктор: что известно о мальчике Алёше и его семье?

24 февраля 2024, 09:33
Фото: «Россия 1»
Мальчик Алёша из Белгородской области

Белгородского мальчика Алёшу увезли от обстрелов в Пензенскую область

Ребёнок из Белгородской области в 2022 году прославился тем, как он встречал военных. Ранее стало известно, что отец Алёши отправился добровольцем на СВО. Как оказалось, с военными теперь работает и мать мальчика. Подробности рассказали в репортаже «Вестей» на «России 1».

Мальчика Алёшу из Белгородского района увезли на время в Пензенскую область. Его эвакуировали от обстрелов вместе с другими детьми. Сейчас мальчик находится в одном из детских лагерей.

Отец Алёши — Никита Павличенко — ушёл добровольцем на СВО. Он является бойцом штурмового подразделения дивизии ВДВ. В зоне спецоперации Никита Павличенко получил позывной «Большой». Сейчас он служит на одном из самых напряжённых участков.

Сообщается, что белгородец уже не раз штурмовал опорники ВСУ, прикрывал товарищей в бою. Сам он говорит, что все, кто находится на службе, — герои.

С военными сейчас работает и мама Алёши — Юлия Павличенко. Она прошла подготовку и стала санинструктором. Белгородка учит молодых бойцов оказывать помощь.

С родителями Алёша видится пока только по видеосвязи: с мамой — чаще, с отцом — реже. Однако мальчику удалось поздравить отца с праздником — Днём защитника Отечества. Алёша подготовил отцу рисунок.

Юный белгородец прославился в 2022 году, когда в Сети появилось видео о том, как он приветствовал военных. Журналист Бел.Ру ранее пообщалась с Алёшей и его мамой.

Репортаж о белгородском мальчике Алёше Павличенко
Видео: программа «Вести» на ТВ-канале «Россия 1»
Родителей белгородского мальчика Алёши захейтили односельчане
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