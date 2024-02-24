Отец — на СВО, мать — санинструктор: что известно о мальчике Алёше и его семье?

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Мальчика Алёшу из Белгородского района увезли на время в Пензенскую область. Его эвакуировали от обстрелов вместе с другими детьми. Сейчас мальчик находится в одном из детских лагерей.
Отец Алёши — Никита Павличенко — ушёл добровольцем на СВО. Он является бойцом штурмового подразделения дивизии ВДВ. В зоне спецоперации Никита Павличенко получил позывной «Большой». Сейчас он служит на одном из самых напряжённых участков.
Сообщается, что белгородец уже не раз штурмовал опорники ВСУ, прикрывал товарищей в бою. Сам он говорит, что все, кто находится на службе, — герои.
С военными сейчас работает и мама Алёши — Юлия Павличенко. Она прошла подготовку и стала санинструктором. Белгородка учит молодых бойцов оказывать помощь.
С родителями Алёша видится пока только по видеосвязи: с мамой — чаще, с отцом — реже. Однако мальчику удалось поздравить отца с праздником — Днём защитника Отечества. Алёша подготовил отцу рисунок.
Юный белгородец прославился в 2022 году, когда в Сети появилось видео о том, как он приветствовал военных. Журналист Бел.Ру ранее пообщалась с Алёшей и его мамой.