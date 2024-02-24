Отец — на СВО, мать — санинструктор: что известно о мальчике Алёше и его семье?

Белгородского мальчика Алёшу увезли от обстрелов в Пензенскую область

Ребёнок из Белгородской области в 2022 году прославился тем, как он встречал военных. Ранее стало известно, что отец Алёши отправился добровольцем на СВО. Как оказалось, с военными теперь работает и мать мальчика. Подробности рассказали в репортаже «Вестей» на «России 1».