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Обстрел

ВСУ сбросили взрывное устройство с квадрокоптера на экскаватор под Белгородом

5 марта 2024, 10:02
Фото: 1MI
Обстрел

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 50 раз

За прошедший день под обстрел ВСУ попали пять районов Белгородской области. Населённые пункты были под огнём более 50 раз. Пострадавших нет, но есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

4 марта ВСУ более 50 раз ударили по Белгородской области. Противник атаковал пять районов. Есть разрушения.

По селу Щетиновка Белгородского района ВСУ выпустили пять миномётных снарядов, а также сбросили с БПЛА два взрывных устройства. Над сёлами Никольское и Беловское сработала система ПВО — сбито по одному украинскому беспилотнику. Повреждений и пострадавших нет.

Система ПВО также уничтожила воздушные цели над Разумным. Повреждения в результате отражения атаки получил один автомобиль.

Активнее всего ВСУ обстреливали накануне населённые пункты Шебекинского городского округа. Так, в селе Новая Таволжанка зафиксировали 22 прилёта. Повреждения выявили в одном частном доме: посекло фасад, кровлю, забор и хозпостройку. Также пострадала «Газель». Шебекино атаковали с помощью дрона-камикадзе: пострадавших нет, но осколками повреждён легковой автомобиль.

ВСУ также восемь раз ударили по Терезовке. В Марьино насчитали четыре прилёта. Обошлось без последствий.

По селу Козинка Грайворонского округа выпустили пять миномётных снарядов, по селу Дроновка — два. Повреждений нет. В тот же день на село Новостроевка-Вторая с квадрокоптера сбросили самодельное взрывное устройство, из-за чего полностью сгорел экскаватор. Пострадавших нет.

В селе Дубино Борисовского района взорвалось одно устройство, сброшенное с квадрокоптера. Повреждения зафиксировали в четырёх частных домах: выбиты окна, посечены хозпостройки, заборы и фасады.

В Вязовом и Прилесье Краснояружского района установили три и два прилёта соответственно. Последствий нет.

Магазин и дом сильно пострадали при обстреле приграничья
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