ВСУ сбросили взрывное устройство с квадрокоптера на экскаватор под Белгородом

По селу Козинка Грайворонского округа выпустили пять миномётных снарядов, по селу Дроновка — два. Повреждений нет. В тот же день на село Новостроевка-Вторая с квадрокоптера сбросили самодельное взрывное устройство, из-за чего полностью сгорел экскаватор. Пострадавших нет.