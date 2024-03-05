ВСУ сбросили взрывное устройство с квадрокоптера на экскаватор под Белгородом

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:04
4 марта ВСУ более 50 раз ударили по Белгородской области. Противник атаковал пять районов. Есть разрушения.
По селу Щетиновка Белгородского района ВСУ выпустили пять миномётных снарядов, а также сбросили с БПЛА два взрывных устройства. Над сёлами Никольское и Беловское сработала система ПВО — сбито по одному украинскому беспилотнику. Повреждений и пострадавших нет.
Система ПВО также уничтожила воздушные цели над Разумным. Повреждения в результате отражения атаки получил один автомобиль.
Активнее всего ВСУ обстреливали накануне населённые пункты Шебекинского городского округа. Так, в селе Новая Таволжанка зафиксировали 22 прилёта. Повреждения выявили в одном частном доме: посекло фасад, кровлю, забор и хозпостройку. Также пострадала «Газель». Шебекино атаковали с помощью дрона-камикадзе: пострадавших нет, но осколками повреждён легковой автомобиль.
ВСУ также восемь раз ударили по Терезовке. В Марьино насчитали четыре прилёта. Обошлось без последствий.
По селу Козинка Грайворонского округа выпустили пять миномётных снарядов, по селу Дроновка — два. Повреждений нет. В тот же день на село Новостроевка-Вторая с квадрокоптера сбросили самодельное взрывное устройство, из-за чего полностью сгорел экскаватор. Пострадавших нет.
В селе Дубино Борисовского района взорвалось одно устройство, сброшенное с квадрокоптера. Повреждения зафиксировали в четырёх частных домах: выбиты окна, посечены хозпостройки, заборы и фасады.
В Вязовом и Прилесье Краснояружского района установили три и два прилёта соответственно. Последствий нет.