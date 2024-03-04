Белгородская область переживает атаки ВСУ, а спор «Русагро» и АБ набирает обороты

Как сообщает ГК «Агро-Белогорье», в повестке были вопросы, которые в основном касались внутреннего корпоративного управления. Подчёркивалось, что «Русагро» внесло вопросы об утверждении новой редакции устава компании, положения о совете директоров, а также о создании ревизионной комиссии. Основным вопросом в повестке со стороны «Русагро» стало требование о досрочном прекращении полномочий гендиректора «Агро-Белогорья» Ларисы Ковалёвой. В качестве содиректоров предложили участников «Русагро» — Тимура Липатова и Сергея Колтунова. Предложения по итогу одобрены не были.