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Беспилотник

Белгородская область переживает атаки ВСУ, а спор «Русагро» и АБ набирает обороты

4 марта 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник
4 марта состоялось собрание участников ГК «Агро-Белогорье», ВСУ обстреляли приграничье, а УФСИН опровергло информацию о ходатайстве Ефремова об УДО. Подробнее о событиях минувшего дня — в материале Бел.Ру.

Белгородская область под обстрелом

4 марта ВСУ атаковали окраину Шебекино с помощью дрона-камикадзе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако в результате детонации осколки беспилотника посекли легковой автомобиль, который был припаркован рядом с жилым домом.

Позже под обстрел попала Новая Таволжанка. Никто из местных жителей не пострадал. Разрушения зафиксировали в частном доме — осколки посекли кровлю, хозпостройку и забор. Также осколками задело автомобиль «Газель».

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«Русагро» и «Агро-Белогорье»

4 марта прошло собрание участников ГК «Агро-Белогорье». Сообщалось, что представители «Русагро» не пришли на собрание, хотя сами инициировали его.

Как сообщает ГК «Агро-Белогорье», в повестке были вопросы, которые в основном касались внутреннего корпоративного управления. Подчёркивалось, что «Русагро» внесло вопросы об утверждении новой редакции устава компании, положения о совете директоров, а также о создании ревизионной комиссии. Основным вопросом в повестке со стороны «Русагро» стало требование о досрочном прекращении полномочий гендиректора «Агро-Белогорья» Ларисы Ковалёвой. В качестве содиректоров предложили участников «Русагро» — Тимура Липатова и Сергея Колтунова. Предложения по итогу одобрены не были.

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В «Русагро» же сообщили, что Лариса Ковалёва внесла изменения в повестку собрания и отказалась рассматривать вопросы о повышении зарплат сотрудников на 30%. «Будем убеждать наших партнёров в необходимости принятия данных решений [о повышении зарплат и премии] вне зависимости от состоявшихся ранее пересмотров», — заявили в компании.

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Ефремов и УДО

4 марта представитель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков сообщил, что администрация исправительной колонии одобрила ходатайство Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. Информацию также подтвердила член СПЧ и столичного ОНК Ева Меркачёва.

Позже УФСИН по Белгородской области информацию об обращении Ефремова в Алексеевский районный суд с ходатайством опровергло. Адвокаты же актёра сообщили, что подать заявление об УДО актёр сможет только в конце марта.

Напомним, что в январе прошлого года Ефремов просил заменить лишение свободы на принудительные работы. Вскоре актёр передумал и попросил прекратить ходатайство адвоката о смягчении наказания.

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#Общество#Белгородская область#Агро-Белогорье#Русагро#Белгород#Алина Харина#Итоги дня#УДО#Михаил Ефремов#Обстрел ВСУ
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Белгородское УФСИН опровергло информацию о подаче Ефремовым документов на УДО
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