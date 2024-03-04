Белгородская область переживает атаки ВСУ, а спор «Русагро» и АБ набирает обороты

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
4 марта ВСУ атаковали окраину Шебекино с помощью дрона-камикадзе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако в результате детонации осколки беспилотника посекли легковой автомобиль, который был припаркован рядом с жилым домом.
Позже под обстрел попала Новая Таволжанка. Никто из местных жителей не пострадал. Разрушения зафиксировали в частном доме — осколки посекли кровлю, хозпостройку и забор. Также осколками задело автомобиль «Газель».
4 марта прошло собрание участников ГК «Агро-Белогорье». Сообщалось, что представители «Русагро» не пришли на собрание, хотя сами инициировали его.
Как сообщает ГК «Агро-Белогорье», в повестке были вопросы, которые в основном касались внутреннего корпоративного управления. Подчёркивалось, что «Русагро» внесло вопросы об утверждении новой редакции устава компании, положения о совете директоров, а также о создании ревизионной комиссии. Основным вопросом в повестке со стороны «Русагро» стало требование о досрочном прекращении полномочий гендиректора «Агро-Белогорья» Ларисы Ковалёвой. В качестве содиректоров предложили участников «Русагро» — Тимура Липатова и Сергея Колтунова. Предложения по итогу одобрены не были.
В «Русагро» же сообщили, что Лариса Ковалёва внесла изменения в повестку собрания и отказалась рассматривать вопросы о повышении зарплат сотрудников на 30%. «Будем убеждать наших партнёров в необходимости принятия данных решений [о повышении зарплат и премии] вне зависимости от состоявшихся ранее пересмотров», — заявили в компании.
4 марта представитель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков сообщил, что администрация исправительной колонии одобрила ходатайство Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. Информацию также подтвердила член СПЧ и столичного ОНК Ева Меркачёва.
Позже УФСИН по Белгородской области информацию об обращении Ефремова в Алексеевский районный суд с ходатайством опровергло. Адвокаты же актёра сообщили, что подать заявление об УДО актёр сможет только в конце марта.