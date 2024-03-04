Ефремов выходит из белгородской колонии?

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Стало известно, что актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии, может выйти условно-досрочно. Артисту согласовали ходатайство об УДО.
Председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил, что администрация исправительной колонии одобрила его ходатайство актёра об условно-досрочном освобождении. Информацию подтверждает и член СПЧ и столичного ОНК Ева Меркачёва.
Также Меркачёва рассказала РБК, что ранее актёр подавал заявление на замену оставшегося срока на исправительные работы. Затем это заявление он забрал.
Напомним, Ефремов попросил об освобождении из колонии Белгородской области в конце января 2023 года. Однако вскоре артист попросил прекратить производство по запросу о смягчении для него наказания.