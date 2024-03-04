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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Михаил Ефремов

Ефремов выходит из белгородской колонии?

4 марта 2024, 13:32
Фото: кадр из фильма Ефремова. МК
Михаил Ефремов

Администрация белгородской колонии одобрила ходатайство Ефремова об УДО

Актёру Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщил председатель ОНК Москвы Георгий Волков. Информация подтверждается и другими источниками.

Стало известно, что актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии, может выйти условно-досрочно. Артисту согласовали ходатайство об УДО.

Председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил, что администрация исправительной колонии одобрила его ходатайство актёра об условно-досрочном освобождении. Информацию подтверждает и член СПЧ и столичного ОНК Ева Меркачёва.

Также Меркачёва рассказала РБК, что ранее актёр подавал заявление на замену оставшегося срока на исправительные работы. Затем это заявление он забрал.

Напомним, Ефремов попросил об освобождении из колонии Белгородской области в конце января 2023 года. Однако вскоре артист попросил прекратить производство по запросу о смягчении для него наказания.

Сможет ли Михаил Ефремов выйти из белгородской колонии по УДО?
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Колония#Белгород#Наталья Корявых#УДО#Михаил Ефремов#Актёр
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