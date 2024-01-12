Отбывающий срок в белгородской колонии Ефремов стал владельцем двух квартир в Москве

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Актёр Михаил Ефремов, отбывающий срок в ИК в Белгородской области, стал владельцем двух квартир в Москве. Сообщается, что их общая стоимость равняется 80 млн рублей.
По данным источника, артист, будучи в колонии, погасил все задолженности перед налоговой службой, в том числе имущественные. Теперь он окончательно стал владельцем двух квартир в Москве, которые получил в наследство от дяди-концертмейстера, пишет канал.
Также указано, что надзорное ведомство в конце прошлого года преподнесло актёру «подарок» в виде начисления 195,5 тыс. рублей. В первую неделю после праздников Ефремов погасил свои долги.
Пятикомнатная квартира стоимостью 50 млн рублей находится на улице Тверской в Москве. Ещё одна квартира, трёшка, располагается на Олимпийском проспекте. Её артист планировал оставить семье, которая в течение 19 лет ухаживала за его дядей.
Михаил Ефремов уже три года сидит в ИК-4 в Алексеевском горокруге. Причиной его заключения стало смертельное ДТП, которое он устроил в Москве в июне 2020 года. Актёр сел выпившим за руль.
Напомним, в ноябре артист в колонии отмечал 60-летний юбилей.