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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Михаил Ефремов в колонии

Отбывающий срок в белгородской колонии Ефремов стал владельцем двух квартир в Москве

12 января 2024, 13:12
Фото: vk.com/shot.shorts
Михаил Ефремов в колонии

Михаил Ефремов погасил долги перед налоговой и стал владельцем двух квартир

Речь идёт о квартирах, которые достались артисту в наследство от дяди-концертмейстера. Общая стоимость жилплощади составляет 80 млн рублей, сообщает SHOT.

Актёр Михаил Ефремов, отбывающий срок в ИК в Белгородской области, стал владельцем двух квартир в Москве. Сообщается, что их общая стоимость равняется 80 млн рублей.

По данным источника, артист, будучи в колонии, погасил все задолженности перед налоговой службой, в том числе имущественные. Теперь он окончательно стал владельцем двух квартир в Москве, которые получил в наследство от дяди-концертмейстера, пишет канал.

Также указано, что надзорное ведомство в конце прошлого года преподнесло актёру «подарок» в виде начисления 195,5 тыс. рублей. В первую неделю после праздников Ефремов погасил свои долги.

Пятикомнатная квартира стоимостью 50 млн рублей находится на улице Тверской в Москве. Ещё одна квартира, трёшка, располагается на Олимпийском проспекте. Её артист планировал оставить семье, которая в течение 19 лет ухаживала за его дядей.

Михаил Ефремов уже три года сидит в ИК-4 в Алексеевском горокруге. Причиной его заключения стало смертельное ДТП, которое он устроил в Москве в июне 2020 года. Актёр сел выпившим за руль.

Напомним, в ноябре артист в колонии отмечал 60-летний юбилей.

Юбилей в белгородской колонии: как Михаил Ефремов готовится встречать 60-летие
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