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Михаил Ефремов «передумал» выходить из белгородской колонии

13 февраля 2023, 10:00
Фото: кадр из фильма Ефремова. МК

Ефремов попросил прекратить производство по запросу о смягчении для него наказания

Народный артист попросил отменить ходатайство его адвоката о смягчении наказания, сообщает Алексеевский райсуд.
Сюжет
Суд

13 февраля Алексеевский райсуд получил прошение от актёра Михаила Ефремова. Артист попросил отменить ходатайство его адвоката о смягчении наказания. Речь о замене неотбытого тюремного срока принудительными работами. Ходатайство Ефремова суд рассмотрит 17 февраля.

Ранее стало известно, что актёр попросил об освобождении из колонии. Произошло это в январе 2023 года. Материалы тогда передали судье. Суд на тот момент пообещал озвучить решение позже.

Напомним, сын артиста Никита Ефремов рассказал, почему не навещает отца в колонии. Со слов Ефремова-младшего, такое решение принял сам актёр.

Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП. В 2020 году его приговорили к 7,5 года лишения свободы. Наказание артист отбывает в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.

Михаил Ефремов попросил об освобождении из колонии Белгородской области
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