Сможет ли Михаил Ефремов выйти из белгородской колонии по УДО?

Адвокат Ева Меркачёва рассказала, сможет ли Михаил Ефремов выйти из колонии по УДО. По словам правозащитницы, у актёра нет ни одного взыскания от администрации колонии. Она также добавила, что актёр работает на производстве, участвует в самодеятельности, у него будут хорошие характеристики для суда.