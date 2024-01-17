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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Михаил Ефремов

Сможет ли Михаил Ефремов выйти из белгородской колонии по УДО?

17 января 2024, 13:25
Фото: кадр из фильма Ефремова. МК
Михаил Ефремов

Юристы оценили шансы Ефремова выйти из белгородской ИК-4 раньше срока

У суда нет оснований отказывать артисту в ходатайстве на условно-досрочное освобождение, сообщила юрист Ева Меркачёва NEWS.ru.

Адвокат Ева Меркачёва рассказала, сможет ли Михаил Ефремов выйти из колонии по УДО. По словам правозащитницы, у актёра нет ни одного взыскания от администрации колонии. Она также добавила, что актёр работает на производстве, участвует в самодеятельности, у него будут хорошие характеристики для суда.

Ранее актёр планировал пойти добровольцем на СВО. Его не взяли из-за состояния здоровья. Также сообщалось, что Ефремов попросил об освобождении из колонии и хотел, чтобы наказание ему заменили на исправительные работы. Позже актёр передумал. Суд решил прекратить производство по ходатайству актёра.

10 ноября Михаил Ефремов отметил в стенах ИК-4 юбилей — ему исполнилось 60 лет. Сообщалось, что родные и близкие в праздничный день не смогли к нему приехать.

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