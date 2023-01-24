Михаил Ефремов попросил об освобождении из колонии Белгородской области

Напомним, что актёр отбывает 7,5 лет колонии общего режима в ИК-4 в Алексеевке Белгородской области. Решение вынес Пресненский суд Москвы. Михаила Ефремова поместили в тюрьму из-за смертельного ДТП, которое произошло на Садовом кольце в Москве в 2020 году. Из-за актёра погиб водитель фургона.