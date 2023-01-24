Posted Сегодня, 21:35
Published Сегодня, 21:35
Modified Сегодня, 21:37
Updated Сегодня, 21:37
Информационное агентство «ТАСС» с ссылкой на картотеку Алексеевского районного суда сообщает, что Михаил Ефремов попросил об освобождении из колонии Белгородской области. Он просит заменить лишение свободы на принудительные работы.
Материал передали судье, решение озвучат позднее. Дата рассмотрения ещё не назначена.
Напомним, что актёр отбывает 7,5 лет колонии общего режима в ИК-4 в Алексеевке Белгородской области. Решение вынес Пресненский суд Москвы. Михаила Ефремова поместили в тюрьму из-за смертельного ДТП, которое произошло на Садовом кольце в Москве в 2020 году. Из-за актёра погиб водитель фургона.