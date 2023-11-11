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Юбилей Михаила Ефремова

Никто не пришёл: родные не приехали к Ефремову на юбилей в белгородскую колонию №4

11 ноября 2023, 08:24
Фото: 1MI
Юбилей Михаила Ефремова

На юбилей в белгородскую колонию к Михаилу Ефремову не приехали родные и близкие

10 ноября Михаилу Ефремову, отбывающему наказание в белгородской колонии, исполнилось 60 лет. Поклонники и друзья отправили мужчине письма и открытки, а через ФСИН заказали торт. Однако близкие к Михаилу Ефремову на юбилей не приехали, подарки пока что тоже никто из них не передавал, сообщил «МК»

Свой юбилей Михаил Ефремов отметил в белгородской исправительной колонии №4. По информации источника «МК», мужчина праздник никак не отметил. Для него он прошёл как привычный рабочий день.

Родные и близкие артиста в этот день к нему не приехали, подарков от них тоже не было. Как сообщается, актёра словесно поздравили сотрудники.

«У нас всё стандартно», — сообщил источник «МК».

Ранее «Комсомольская Правда» рассказала, что актёр в этот день планировал связаться с супругой и тремя детьми. А перед этим он уже встречался со своей женой.

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#Город#Общество#Белгородская область#Юбилей#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева#Михаил Ефремов#Белгородская колония
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