Никто не пришёл: родные не приехали к Ефремову на юбилей в белгородскую колонию №4

На юбилей в белгородскую колонию к Михаилу Ефремову не приехали родные и близкие

10 ноября Михаилу Ефремову, отбывающему наказание в белгородской колонии, исполнилось 60 лет. Поклонники и друзья отправили мужчине письма и открытки, а через ФСИН заказали торт. Однако близкие к Михаилу Ефремову на юбилей не приехали, подарки пока что тоже никто из них не передавал, сообщил «МК»