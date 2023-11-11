Никто не пришёл: родные не приехали к Ефремову на юбилей в белгородскую колонию №4

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Свой юбилей Михаил Ефремов отметил в белгородской исправительной колонии №4. По информации источника «МК», мужчина праздник никак не отметил. Для него он прошёл как привычный рабочий день.
Родные и близкие артиста в этот день к нему не приехали, подарков от них тоже не было. Как сообщается, актёра словесно поздравили сотрудники.
«У нас всё стандартно», — сообщил источник «МК».
Ранее «Комсомольская Правда» рассказала, что актёр в этот день планировал связаться с супругой и тремя детьми. А перед этим он уже встречался со своей женой.