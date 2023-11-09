Сифилис и гонорея: в Белгородской области в 2022 году выросла заболеваемость ИППП

Так, к концу 2022 года уровень заболеваемости сифилисом вырос до 3,28 на 100 тыс. населения. Если сравнить с показателями 2021 и 2020 года — в 1,3 — 2,1 раза соответственно. Однако управление Роспотребнадзора по Белгородской области в своём докладе сообщает, что «в то же время, в сравнении со среднемноголетними показателями отмечается снижение заболеваемости сифилисом в 1,9 раза».