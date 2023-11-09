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Инфекции, передающиеся половым путём

Сифилис и гонорея: в Белгородской области в 2022 году выросла заболеваемость ИППП

9 ноября 2023, 11:04
Фото: 1MI
Инфекции, передающиеся половым путём

В Белгородской области в 2022 году выросла заболеваемость сифилисом и гонореей

Уровень заболевания ИППП в Белгородской области оставался стабильным и к началу 2023 года в сравнении со среднемноголетними показателями, отмечает РПН. Однако заболеваемость сифилисом выросла — 3,28 случая на 100 тыс. населения. Это больше, чем в 2020–2021 годах. А среднегодовой — упал в 1,9 раза.

Так, к концу 2022 года уровень заболеваемости сифилисом вырос до 3,28 на 100 тыс. населения. Если сравнить с показателями 2021 и 2020 года — в 1,3 — 2,1 раза соответственно. Однако управление Роспотребнадзора по Белгородской области в своём докладе сообщает, что «в то же время, в сравнении со среднемноголетними показателями отмечается снижение заболеваемости сифилисом в 1,9 раза».

Среднеобластной показатель превышается на территории Белгорода, населённых пунктов Алексеевского, Ивнянского, Краснояружского, Чернянского и Шебекинского районов. Больше — в 1,5-2,3 раза. Также в 2021 году в Белгородском районе фиксировался случай заболевания сифилисом у подростка в возрасте до 17 лет.

Заболеваемость гонореей за 2022 год — тоже ниже среднемноголетнего показателя (9,6 на 100 тыс. населения), но выше предыдущих двух лет от 1,1 до 2 раз. Так, показатель заболеваемости в 2022 году составил 2,36 на 100 тыс. населения.

РПН сообщает, что фактов заболевания гонореей в девяти муниципалитетах области не наблюдается уже два года. С другой стороны, в Старооскольском горокруге уровень заболеваемости превысил среднеобластной почти в 1,4 раза.

Общий уровень заболеваемости сифилисом и гонококковой инфекцией по Белгородской области остаётся ниже среднемноголетних показателей в 5,3 и 3,3 раза соответственно (по РФ: сифилис — 17,54 и гонорея — 7,76 на 100 тыс. населения).

При трудоустройстве и регулярных медосмотрах в 2022 году обнаружено 38 первичных заболеваний ИППП, включая сифилис и хламидийную инфекцию. А в 2020 году — 50 случаев.

Напомним, что согласно информации РПН, количество случаев заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Белгородской области постепенно растёт в последние годы. Сравнивая данные за период с 2021 по 2022 год, можно отметить увеличение числа первичных обнаружений на 118 случаев. Имеется и небольшой прирост смертности. Редакция Бел.Ру также рассмотрела основную возрастную группу, подверженную риску, пути передачи инфекции и статистику.

Сифилис и гонорея в Белгородской области, 2011 – 2022ггСифилис и гонорея в Белгородской области, 2011 – 2022гг
Сифилис и гонорея в Белгородской области, 2011 – 2022гг
Фото: Областной доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Белгородской области в 2022 г.»
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