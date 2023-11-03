Убил за приставку: белгородец до смерти избил своего знакомого из-за кражи

По версии следствия, в один из вечеров сентября 2022 года 43-летний житель Губкинского округа пришёл в гости к своему знакомому, потому что подумал, что тот украл у него телевизионную приставку. Правда ли пострадавший замешен в краже, неизвестно, но губкинец избил предполагаемого вора кулаками по голове. Спустя время белгородец скончался от полученных травм.