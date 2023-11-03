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Белгородец до смерти избил своего знакомого, поскольку винил его в краже

Убил за приставку: белгородец до смерти избил своего знакомого из-за кражи

3 ноября 2023, 11:22
Фото: 1MI

Белгородец до смерти избил своего знакомого, поскольку винил его в краже

Житель Губкинского округа подумал, что его телевизионную приставку украл приятель. Тогда мужчина ворвался к нему домой и начал наносить удары кулаками по голове. От полученных травм пострадавший вскоре скончался.

По версии следствия, в один из вечеров сентября 2022 года 43-летний житель Губкинского округа пришёл в гости к своему знакомому, потому что подумал, что тот украл у него телевизионную приставку. Правда ли пострадавший замешен в краже, неизвестно, но губкинец избил предполагаемого вора кулаками по голове. Спустя время белгородец скончался от полученных травм.

В отношении виновного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет без ограничения свободы. Отбывание наказания пройдёт в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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