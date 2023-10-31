Застрелили во сне: под Белгородом 19-летнего срочника убил сослуживец

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
После колледжа Андрея Растяпина из Подмосковья отправили на срочную службу в Шебекинский округ Белгородской области. Там его во сне застрелил сослуживец, который дёргал затвор автомата.
Вначале москвич предполагал, что его отправят в Брянск, но он попал в Шебекинский округ. Там их учили стрелять, рыть окопы и работать с дронами.
Убийство по неосторожности произошло 5 марта 2023 года. Известно, что сослуживец Андрея споткнулся с автоматом в руках, который забыл поставить на предохранитель. Другие сослуживцы рассказали родственникам погибшего, что виновный играл с оружием, когда произошёл несчастный случай.
Он возвращался с караула, дёргал затвор, и автомат случайно выстрелил. Попал в Андрея, который спал на койке. Сразу насмерть.
Сообщила родственница Андрея Растяпина
Родителей у парня нет, его всё время растила 70-летняя бабушка. После его смерти женщина пытается добиться выплат от Минобороны, а суд назначил виновному в убийстве два года условно.
В память о погибшем Андрее Растяпине в мытищинском лицее №2, где он обучался на протяжении девяти лет, установили мемориальную доску. Молодой парень хотел пойти на службу в полицию, даже проходил там практику, но его отправили на срочную службу.