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Андрей Растяпин на службе

Застрелили во сне: под Белгородом 19-летнего срочника убил сослуживец

31 октября 2023, 09:16
Фото: MSK1.RU
Андрей Растяпин на службе

В Белгородской области молодого парня застрелил во сне сослуживец

Инцидент произошёл в Шебкинском округе, куда 19-летний житель Подмосковья отправился на срочную службу. Там его во сне случайно застрелил сослуживец. Подробности истории рассказали в MSK1.RU.

После колледжа Андрея Растяпина из Подмосковья отправили на срочную службу в Шебекинский округ Белгородской области. Там его во сне застрелил сослуживец, который дёргал затвор автомата.

Вначале москвич предполагал, что его отправят в Брянск, но он попал в Шебекинский округ. Там их учили стрелять, рыть окопы и работать с дронами.

Убийство по неосторожности произошло 5 марта 2023 года. Известно, что сослуживец Андрея споткнулся с автоматом в руках, который забыл поставить на предохранитель. Другие сослуживцы рассказали родственникам погибшего, что виновный играл с оружием, когда произошёл несчастный случай.

Он возвращался с караула, дёргал затвор, и автомат случайно выстрелил. Попал в Андрея, который спал на койке. Сразу насмерть.
Сообщила родственница Андрея Растяпина

Родителей у парня нет, его всё время растила 70-летняя бабушка. После его смерти женщина пытается добиться выплат от Минобороны, а суд назначил виновному в убийстве два года условно.

В память о погибшем Андрее Растяпине в мытищинском лицее №2, где он обучался на протяжении девяти лет, установили мемориальную доску. Молодой парень хотел пойти на службу в полицию, даже проходил там практику, но его отправили на срочную службу.

Андрей РастяпинАндрей Растяпин
Андрей Растяпин
Фото: MSK1.RU
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