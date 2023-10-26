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Posted Вчера, 07:10

Published Вчера, 07:10

Modified Вчера, 07:12

Updated Вчера, 07:12

В белгородском приграничье мужчина до смерти избил приятеля

Белгородец до смерти избил знакомого. Тело убитого нашли на четвёртый день

26 октября 2023, 07:10
Фото: 1MI

В белгородском приграничье мужчина до смерти избил приятеля

Следователи возбудили уголовное дело. Фигуранта уже задержали и предъявили обвинения. Белгородца заключили под стражу, сообщили в региональном СК.

В Шебекинском горокруге 38-летний местный житель до смерти избил приятеля. Шебекинца обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Как считает следствие, вечером 16 октября мужчины находились дома у знакомых. В день трагедии между ними началась перепалка. Подозреваемый избил 39-летнего потерпевшего. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Тело погибшего жителя региона обнаружили спустя четыре дня.

Шебекинца задержали и предъявили ему обвинения. Мужчину уже заключили под стражу по ходатайству следствия. СК пока занимается расследованием. Назначен в том числе ряд судебных экспертиз.

Напомним, зимой прошлого года в Строителе 26-летний парень напал на возлюбленную и избил. Затем он задушил женщину. Причиной ссоры между ними стала ревность.

Ревность побудила белгородца избить и задушить возлюбленную
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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Ск#Белгород#Наталья Корявых#Обвинения#Шебекинский горокруг#Заключение под стражу
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