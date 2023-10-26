Белгородец до смерти избил знакомого. Тело убитого нашли на четвёртый день

Как считает следствие, вечером 16 октября мужчины находились дома у знакомых. В день трагедии между ними началась перепалка. Подозреваемый избил 39-летнего потерпевшего. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Тело погибшего жителя региона обнаружили спустя четыре дня.