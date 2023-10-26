Белгородец до смерти избил знакомого. Тело убитого нашли на четвёртый день

Posted Вчера, 07:10
Published Вчера, 07:10
Modified Вчера, 07:12
Updated Вчера, 07:12
В Шебекинском горокруге 38-летний местный житель до смерти избил приятеля. Шебекинца обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Как считает следствие, вечером 16 октября мужчины находились дома у знакомых. В день трагедии между ними началась перепалка. Подозреваемый избил 39-летнего потерпевшего. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Тело погибшего жителя региона обнаружили спустя четыре дня.
Шебекинца задержали и предъявили ему обвинения. Мужчину уже заключили под стражу по ходатайству следствия. СК пока занимается расследованием. Назначен в том числе ряд судебных экспертиз.
Напомним, зимой прошлого года в Строителе 26-летний парень напал на возлюбленную и избил. Затем он задушил женщину. Причиной ссоры между ними стала ревность.