Подростки до смерти избили мужчину в Белгородской области из-за золотой цепочки?

Родственники убитого в соцсетях рассказали, что на старооскольца напали якобы из-за золотой цепочки. Также известно, что одного из подозреваемых уже задержали. Остальные пока находятся на свободе. Правоохранители, как пишет редакция, ищут свидетелей произошедшего.