Подростки до смерти избили мужчину в Белгородской области из-за золотой цепочки?

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В Сети появилась информация, что в Старом Осколе подростки до смерти избили мужчину. В СК по региону сообщили о возбуждении уголовного дела.
Родственники убитого в соцсетях рассказали, что на старооскольца напали якобы из-за золотой цепочки. Также известно, что одного из подозреваемых уже задержали. Остальные пока находятся на свободе. Правоохранители, как пишет редакция, ищут свидетелей произошедшего.
В следкоме изданию подтвердили, что по данному факту возбудили уголовное дело. Однако факт нехватки свидетелей в следственном комитете не подтверждают. Ведётся расследование.
Накануне в подростки подрались с мужчиной в автобусе в Белгороде. Инцидент сняли на видео очевидцы. Как сообщалось, молодые люди напали на пассажира автобуса из-за сделанного им замечания.