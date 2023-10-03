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СК возбудил уголовное дело по факту убийства в Старом Осколе

Подростки до смерти избили мужчину в Белгородской области из-за золотой цепочки?

3 октября 2023, 08:16
Фото: 1MI

СК возбудил уголовное дело по факту убийства в Старом Осколе

Трагедия случилась 29 сентября. Родственники убитого утверждают, что на него напали якобы из-за золотой цепочки. Возбуждено уголовное дело, сообщает Go31.

В Сети появилась информация, что в Старом Осколе подростки до смерти избили мужчину. В СК по региону сообщили о возбуждении уголовного дела.

Родственники убитого в соцсетях рассказали, что на старооскольца напали якобы из-за золотой цепочки. Также известно, что одного из подозреваемых уже задержали. Остальные пока находятся на свободе. Правоохранители, как пишет редакция, ищут свидетелей произошедшего.

В следкоме изданию подтвердили, что по данному факту возбудили уголовное дело. Однако факт нехватки свидетелей в следственном комитете не подтверждают. Ведётся расследование.

Накануне в подростки подрались с мужчиной в автобусе в Белгороде. Инцидент сняли на видео очевидцы. Как сообщалось, молодые люди напали на пассажира автобуса из-за сделанного им замечания.

Подростки и мужчина подрались в автобусе в Белгороде
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Подростки#Убийство#Уголовное дело#Белгород#Наталья Корявых
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