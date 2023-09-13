Белгородец без причины до смерти забил незнакомца и ворвался к нему домой

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Житель Старого Оскола беспричинно напал на незнакомца и избил его. Потерпевший в итоге скончался, а против злоумышленника возбудили уголовное дело. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего, а также в нарушении неприкосновенности жилища.
Трагедия случилась в декабре 2022 года. Ранее судимый староосколец, будучи выпившим, стоял около подъезда одной из многоэтажек. Он увидел незнакомого мужчину и без причины начал его бить, а затем затащил в подъезд. Потерпевший пытался скрыться дома, но обвиняемый ворвался туда и продолжил избиение. В итоге пострадавший скончался от полученных травм в больнице.
Старооскольца заключили под стражу. Следствие собрало доказательства и направило дело на рассмотрение в суд.