Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Белгородец без причины до смерти забил незнакомца и ворвался к нему домой

Белгородец без причины до смерти забил незнакомца и ворвался к нему домой

13 сентября 2023, 14:45
Фото: Midjourney
Следствие завершило расследование уголовного дела против обвиняемого. Дело направили на рассмотрение в суд, сообщили в СУ СК по Белгородской области.

Житель Старого Оскола беспричинно напал на незнакомца и избил его. Потерпевший в итоге скончался, а против злоумышленника возбудили уголовное дело. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего, а также в нарушении неприкосновенности жилища.

Трагедия случилась в декабре 2022 года. Ранее судимый староосколец, будучи выпившим, стоял около подъезда одной из многоэтажек. Он увидел незнакомого мужчину и без причины начал его бить, а затем затащил в подъезд. Потерпевший пытался скрыться дома, но обвиняемый ворвался туда и продолжил избиение. В итоге пострадавший скончался от полученных травм в больнице.

Старооскольца заключили под стражу. Следствие собрало доказательства и направило дело на рассмотрение в суд.

Белгородец убил сожительницу, спрятал её 5-летнюю дочь у своей матери и скрылся
Узнать подробнее
Читайте также:
Подростков, убивших пенсионерку монтировкой под Белгородом, заключили под стражуПьяный парень под Белгородом поссорился с бабушкой и убил её ножомСтароосколец убил мужчину и вместе с приятелем забетонировал на даче его труп
#Город#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Убийство#Пьяный#Уголовное дело#Новости Старого Оскола#Избиение#Наталья Корявых#Следком
Подпишитесь
Белгородские подростки зарабатывали летом до 40 тысяч рублей
Сегодня, 13:45
«Женщина расплакалась»: Гладков рассказал о непростой встрече с белгородкой
Сегодня, 09:56
«Людям нужны квартиры, а не отписки»: белгородцы требуют ключи от Новой жизни
Сегодня, 07:54
Более 800 юных белгородцев состоят на профилактическом учёте как неблагополучные
Сегодня, 13:51
Стала известна разница в средних зарплатах богатых и бедных белгородских работников
Сегодня, 11:52
Когда ожидать начала отопительного сезона в Белгородской области?
Сегодня, 10:52