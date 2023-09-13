Белгородец без причины до смерти забил незнакомца и ворвался к нему домой

Трагедия случилась в декабре 2022 года. Ранее судимый староосколец, будучи выпившим, стоял около подъезда одной из многоэтажек. Он увидел незнакомого мужчину и без причины начал его бить, а затем затащил в подъезд. Потерпевший пытался скрыться дома, но обвиняемый ворвался туда и продолжил избиение. В итоге пострадавший скончался от полученных травм в больнице.