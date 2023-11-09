Юбилей в белгородской колонии: как Михаил Ефремов готовится встречать 60-летие

Напомним, что Михаилу Ефремову дали семь с половиной лет за смертельную аварию. В колонии он находится с ноября 2020 года и работает в швейном цеху — вставляет молнии в спецодежду. Ранее Ефремов просил об освобождении из белгородской колонии, но затем принял решение остаться в ней. Предполагалось, что дело было в его характеристике. В июне актёра не взяли добровольцем на СВО из-за состояния здоровья.