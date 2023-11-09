Юбилей в белгородской колонии: как Михаил Ефремов готовится встречать 60-летие

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Своё 60-летие Михаил Ефремов отметит 10 ноября. Сейчас он отбывает наказание в белгородской исправительной колонии №4, поэтому в день рождения, скорее всего, загадает желание выйти по УДО.
На юбилей актёр будет созваниваться со своей супругой Софьей и тремя детьми: 19-летней Верой, 16-летней Надей и 13-летним Борисом. Незадолго до юбилея Ефремов уже встречался с женой: у них было трёхдневное свидание.
Актёр Иван Охлобыстин рассказал «Комсомольской правде», что надеется об освобождении его друга по УДО.
Мы очень надеемся, что его по УДО отпустят следующим летом. Михаил достаточно пострадал, он сам по себе человек очень совестливый и худшее наказание для него — это его собственные терзания.
Иван Охлобыстин
Сам осуждённый актёр тоже надеется получить в следующем году условно-досрочное освобождение. Ефремов хорошо ладит с другими заключёнными и руководством колонии, а в свободное время занимается в кружке корреспондентов и художественной самодеятельности.
В этом году поклонники прислали актёру рукописные поздравления, а его друзья отправили открытки и письма. Для Ефремова через ФСИН также заказали торт.
Напомним, что Михаилу Ефремову дали семь с половиной лет за смертельную аварию. В колонии он находится с ноября 2020 года и работает в швейном цеху — вставляет молнии в спецодежду. Ранее Ефремов просил об освобождении из белгородской колонии, но затем принял решение остаться в ней. Предполагалось, что дело было в его характеристике. В июне актёра не взяли добровольцем на СВО из-за состояния здоровья.